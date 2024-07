“Onça por todos os cantos”: estilista de MS cria coleção em homenagem a pinturas da artista Lúcia Martins

A moda pode ser caracterizada como uma forma de autoexpressão e autonomia, pode percorrer os mais diversos estilos artísticos, e está presente na vida de todos, mesmo que de forma indireta. A inspiração para a criação de um coleção pode vir de qualquer lugar e tema, como mostra a estilista Kakô, que utiliza as obras da artista visual Lúcia Martins Coelho Barbosa para criar peças da sua nova coleção, que será lançada hoje em desfile exclusivo.

Das telas para as passarelas, Claudia Ferraz, ou Kakô, transformou em peças de vestuário os traços e manchas felinas das onças desenhadas em pastel seco sobre papel, de Lúcia Martins, com sua nova coleção ‘Onça por todos os cantos’. A ideia para a colaboração entre arte e moda surgiu da admiração que a própria Kakô tem em relação ao trabalho e vida de Lúcia.

“Eu e Lúcia Martins somos ligadas por laços ancestrais: minha avó Zélia era amiga da sua mãe Lacy, minha mãe e Lúcia estudavam no Colégio Auxiliadora desde crianças […]. Sempre a admirei e aos seus filhos, pela educação, alegria e pela criatividade contagiante”, contou a estilista. Em 2010 a artista virou cliente sob medida quando a Kakô lançou sua marca própria.

Relação com a arte

Esta não é a primeira vez que a estilista Kakô utiliza da pintura como fonte de inspiração para suas criações. Filha da artista plástica sul-mato-grossense Zilá Soares, neta da primeira designer de sapatos de Mato Grosso do Sul e bisneta de costureira, o DNA da moda e da arte sempre esteve presente na profissional.

Agora, como proprietária e diretora criativa do Atelier Kakô, ela desenvolve um trabalho focado na arte, natureza e vida urbana, unidos no “minimalismo artsy e elegante”, com tecidos naturais como seda, linho e algodão. Além disso, sua marca busca ilustrar os tecidos naturais com estampas de obras de arte de artistas regionais.

“Trazer o trabalho da Lúcia para a Kakô vai de encontro com o meu propósito como designer, que é registrar nossa cultura e exaltar a riqueza da natureza de Mato Grosso do Sul nas coleções de moda. A Lúcia é uma artista que retrata traços importantes da natureza, seja através das cores de seus abstratos ou da sua especialidade de desenho e pintura da onça-pintada, assim como dá voz aos povos originários por meio de obras que agregam adereços e temáticas indígenas regionais”, explica a estilista.

Para Kakô, a parceria mostra tanto o valor da arte quanto o da moda, para a sociedade em geral. “Lúcia vibra arte e alegria, seu conhecimento cultural internacional e sua afinidade com a cultura local agregam não apenas para mim, mas para a sociedade na totalidade, pois entrega para a nossa terra a arte de maneira visceral”, ressaltou. “Onças representam o topo da cadeia produtiva, e são ícones de estilo na moda, interpretar sua arte seja por meio das onças, grafismos indígenas ou abstratos com cores da natureza, agrega significado e valor único para a roupa e para quem a veste, enquadrando a moda sul-mato-grossense num papel de relevância social e cultural que contribui para a história da moda no Brasil”, complementa.

Criação

O processo criativo começou por meio da escolha das obras de Lúcia Martins, que seriam redesenhadas para impressão no tecido. “Selecionamos três desenhos em pastel seco sob papel, ‘Reveste-me de tua beleza’, ‘Córrego de Onça’ e ‘Grafismo Xinguano’, e uma tela pintada a óleo, ‘Nuova Posicine’. Cada uma delas ganhou novas proporções, cores e encaixes – ora elementos espelhados, ora com alguns desmembrados – cuidadosamente pensada para não perder as características originais da obra na impressão do tecido corrido”, explicou Kakô.

Após esse processo, as peças foram elaboradas em tecidos naturais como linho puro, seda e modal com viscose. São vestidos, kaftãns, saias, blusas, camisas, lenços e calças, e o design de cada modelo busca proporcionar a composição de looks contemporâneos, que transitam do trabalho a grandes eventos. Para Lúcia e Kakô, o encontro da moda com as artes visuais fortalece a cultura de Mato Grosso do Sul, um estado que tem como suas maiores riquezas o Pantanal, o Cerrado e suas reservas ecológicas. “Kakô coloca meu trabalho em sua coleção de forma sutil, elegante e bonita. Minha expectativa com o desfile é que as pessoas se sintam inseridas culturalmente em uma coleção criativa e verdadeiramente sul-mato-grossense”, define Lúcia Martins.

Outro ponto de destaque na coleção é a participação do designer indígena terena Sullivan, que colabora no desfile com adereços confeccionados com sementes e penas encontrados na aldeia Limão Verde. A partir de seu trabalho, Kakô confeccionou um vestido bordado com penas e blusas com contas. Para a estilista, esse tipo de parceria mostra como a moda pode ser um meio de comunicação. “Acredito que se existe moda, é porque o ser humano tem necessidade de se comunicar por meio da roupa. A moda é mais do que o vestir, é um meio de comunicação que retrata seu tempo, valores, expressões culturais, sociais e políticas. Introduzir no desfile adereços indígenas regionais é representar um recorte da cultura e costumes dos nossos povos originários, mostrando possibilidades de estilos criativos, exóticos e elegantes com adereços e materiais indígenas”, destacou.

“Agradeço muito o convite, porque os indígenas têm que ser valorizados como protagonistas no mundo da moda”, comenta Sulivan.

Expectativa

Segundo Kakô, a realização de um desfile é para o estilista uma grande realização, sendo o momento em que o cliente e o designer vivem juntas a história contada por meio da coleção. “É uma experiência emocionante que apresenta todo o conceito da coleção através da beleza – cabelo e maquiagem, do cenário, da trilha sonora – ver as modelos ou clientes desfilarem com o produto final nessa atmosfera dramática que é o desfile, o torna um grande show. Assim como, é uma oportunidade de divulgar a marca, os artistas e designers envolvidos, de colaboradores amantes da moda trabalharem no backstage, criar conexões entre pessoas, e do público participar da coleção de maneira mais profunda e ativa”, finaliza.

A artista

Lúcia Martins Coelho Barbosa é famosa por interpretar a onça-pintada de diversas formas e com várias cores e texturas, desde 1991. Suas obras com as representações desse felino icônico estão espalhadas por todo o País e também no exterior, em países como Estados Unidos, França, Suíça, Paraguai e Japão. “Sou apaixonada pela pelagem da onça e pelo seu olhar profundo e intrigante. Além disso, eu sou daqui de Mato Grosso do Sul, tive minha infância em uma fazenda, vi os absurdos da caça e vi com alegria as leis brasileiras evoluírem para proteger esse felino, que é da maior importância para o bioma pantaneiro”, conclui a artista.

Serviço

A coleção “Onça por todos os cantos”, Verão 2025 Atelier Kakô, será apresentada hoje em desfile realizado às 19h30 no buffet Yotedy. Na ocasião, estarão à venda 14 reproduções da artista Lúcia Martins Coelho Barbosa, com o tema onça-pintada. Após o lançamento, será possível encontrar as peças no showroom da marca, localizado em Campo Grande, na Rua Caioás, nº 116 – Itanhangá Park (atendimento com hora marcada), na loja virtual (atelierkako.com.br) e a partir de agosto em lojas revendedoras.

Por Carolina Rampi

