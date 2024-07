Jackeline Mourão realiza projeto ´Sala de Visita´ com diferentes artistas

Apresentações acontecem hoje e nos dias 25 e 31 de julho

A artista da dança Jackeline Mourão abre as portas de sua casa com o projeto ´Sala de Visita: encontros performativos´. Serão três apresentações com transmissões online, ao vivo e gratuitas, de improvisação em dança em diálogo criativo com convidados de diversas linguagens artísticas, diretamente da sala de visita de Jackeline. Hoje a convidada é a artista da dança Rose Mendonça, dia 25 o artista visual e de teatro Gabriel Britto e, no dia 31, o artista da dança e videomaker Reginaldo Borges. O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Cultura e Turismo – Sectur e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O projeto ´Sala de Visita´ nasceu durante a pandemia da covid-19. Depois da experiência com a (re)criação do seu primeiro trabalho solo “Talvez Seja Isso” para o modo online/ao vivo e das temporadas de apresentações feitas em 2020, Jackeline se aventurou na continuidade de criar e apresentar dança em tempos de isolamento social. Assim, o ´Sala de Visita´ nasceu em 2021 e depois, em 2023, teve sua segunda edição.

Nesta terceira edição Jackeline convida artistas da dança e de outras linguagens para criarem/apresentarem dança em conexão com as artes visuais, com a performance e com outras danças de movedores integrantes de coletivos da cidade. Os três encontros serão costurados por meio da linguagem do audiovisual, que tradicionalmente já reúne artistas de todas as áreas para criar obras para o vídeo, cinema e, agora, para as plataformas de streaming.

Jackeline é artista da dança, produtora cultural, performer e improvisadora. É graduada em Educação Física pela UCDB, integra o Plataforme-se (espaço de criação, experimentação e difusão da dança com o audiovisual) e é produtora e curadora do “Aulão EXP” (encontro de danças urbanas). Entre espetáculos que já criou e/ou apresentou, em 2021, ao lado do artista Reginaldo Borges, criou a performance “PROCEDIMENTO#6”, que propõe um diálogo entre corpo e outras tecnologias, com o qual está circulando por 20 cidades brasileiras, neste ano, pela ´26a edição do Palco Giratório´.

Artista Rose Mendonça é a primeira convidada de hoje

No primeiro encontro, que acontece hoje, às 19h30, no canal do Youtube do projeto ´Sala de Visita´, Jackeline recebe a artista e pesquisadora das danças brasileiras Rose Mendonça. Ela é artista movedora, bailarina e intérprete criadora da Cia Dançurbana desde 2005, na qual integrou os espetáculos: ´Urbanóides´, ´Plagium?´, ´Singulares´, ´Soma Onze´, ´De Passagem´, ´Fluzz´, ´Poracê´ e ´K-zuu´. Atualmente, Rose faz graduação em Licenciatura em Dança na UEMS. É idealizadora do projeto ´Escurecendo as poéticas´ e criadora e intérprete do solo ´Nu(m) Corpo Só´, trabalho que investiga a energia feminina e a ancestralidade a partir de memórias corporais de corpos que geram, acolhem, reagem e resistem e, que integra o projeto Singulares – Mostra de Solos da Cia Dançurbana.

Jackeline recebe Gabriel Britto na quinta-feira (25)

Na segunda performance desta edição, Jackeline recebe o artista Gabriel Britto, no dia 25 de julho, às 19h30, no canal do Youtube do projeto ´Sala de Visita´. Gabriel é artista visual e de teatro, possui formação técnica em Comunicação Visual e graduação em Artes Visuais Licenciatura pela UFMS.

Trabalhou como ator e designer no Grupo Casa Coletivo de Artistas. Atualmente é professor de Arte na rede municipal de ensino de Campo Grande e possui experiência nas áreas do Teatro, Artes Visuais e Educação.

Terceira edição, do Sala de Visita, será encerrada no dia 31 com Reginaldo Borges

Na última performance desta edição, quem se apresenta ao lado de Jackeline é o artista da dança, produtor audiovisual, fotógrafo e videomaker Reginaldo Borges. Formado em Educação Física pela UCDB, ele integra a equipe de criação audiovisual da Cia Dançurbana e da Casa de Ensaio. Produtor audiovisual do projeto ´Sala de Visita´, trabalha atualmente com experimentações relacionadas ao movimento e tecnologia digital, pesquisas sobre interação corpo/espaço/câmera/sensores propondo outras experiências e sensações com Jackeline. Em 2023, participou da Quadrienal de Praga- CZ, por meio da PQ Brasil com a exposição ´Encruzilhadas: acreditamos nas esquinas´.

Todas as apresentações contarão com intérprete de libras. Também serão produzidos três mini documentários que ficarão disponíveis no canal do Youtube do projeto, com acessibilidade, sendo todos com audiodescrição.

Oficina ´Danças para mover lugares´

O projeto também realiza gratuitamente a oficina ´Danças para mover lugares´ nos dias 30 e 31 de julho, das 9h às 12 horas, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Na oficina, Jackeline parte de experiências com os procedimentos realizados no projeto para um mergulho e compartilhamento, através de treinamentos orientados, buscando um equilíbrio entre força, flexibilidade e movimento, com a intenção de manifestar desejos, vontades, sentimentos, pensamentos e torná-los materiais para composição; ampliando as possibilidades de criação e resposta espontânea. Trazendo toda essa preparação para uma dança pessoal em coletivo. A oficina é voltada para interessados pela arte do movimento, com ou sem experiência prévia na área e, a inscrição deve ser realizada pelo Instagram.

Serviço: a artista Jackeline Mourão realiza a terceira edição do projeto ´Sala de Visita´ hoje com Rose Mendonça, (25) com Gabriel Britto e (31) com Reginaldo Borges, sempre às 19h30, no canal do Youtube do projeto, com transmissão gratuita. E a oficina ´Danças para mover lugares´ acontece nos dias 30 e 31 de julho, das 9h às 12 horas, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com inscrição gratuita pelo Instagram.

Por Marcelo Rezende

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: