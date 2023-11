Oficinas de Fitdance e Ritbox tem consquistado o público da capital

Ritbox e Fitdance, ritmos de dança tem se destacado como as oficinas de dança mais procuradas do Programa Movimenta Campo Grande, pela população da Capital. As modalidades envolventes oferecidas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), têm conquistado cada vez mais adeptos que buscam uma forma de se manterem saudáveis através do movimento do corpo.

Ambas as oficinas têm sido elogiadas pelos participantes, que destacam a importância de se exercitar de maneira prazerosa. Além disso, dançar é uma excelente opção para aliviar o estresse do dia a dia e melhorar o bem-estar físico e mental.

O Ritbox, um mix de ritmos variados que inclui hip-hop, funk, samba e muito mais, tem atraído pessoas de todas as idades. As coreografias dinâmicas e contagiantes proporcionam não só diversão, mas também uma excelente forma de melhorar o condicionamento físico e a coordenação motora. Já o Fitdance se destaca por apresentar coreografias de diversas músicas populares, que vão desde hits internacionais até sucessos nacionais. Com movimentos simples e divertidos, essa modalidade de dança é perfeita para quem deseja se exercitar de forma descontraída e animada.

A professora Marina Pereira dos Santos, que há quatro anos atua na Funesp com a oficina de Ritbox e possui em torno de 300 alunos fala sobre os benefícios da modalidade. “O Ritbox é um treino ritimizado que proporciona queima de gordura, ganho de massa, definição, força e fortalecimento. A atividade melhora a estima, memória, coordenação motora, socialização e auxilia no tratamento de várias doenças como a depressão”.

O professor Gustavo Da Silva, de Fitdance, oferece a atividade para 140 alunos. “O intuito é levar alegria e diversão para as pessoas, muitas alunas já saíram de depressão, brigas com família, por conta das aulas de Fitdance. Praticando dança, você se movimenta, aí acontece também a perda de calorias e qualidade de vida”.

Dorca Correa Scarpelli, de 43 anos, pratica ritbox, na AMPARE-Salesianos, com a professora Marina e conta o que a dança lhe proporcionou. “Sempre soube do projeto. Entrei em depressão por conta do trabalho, em 2023 o quadro veio a agravar então comecei um tratamento no Caps. Lá a psiquiatra me disse que teria que fazer atividade física também para ajudar no tratamento. Me sinto muito feliz quando faço as aulas. Melhorei do meu quadro depressivo, minha imunidade está melhor, quase não fico doente”.

Fabiana Curi De Arruda, é aluna de fitdance na Orla Morena. Ela ressalta como as aulas ajudam na sua saúde mental e física. “São maravilhosas. Aulas modernas e desafiadoras, com muita dança coreografadas adaptadas ao mundo fitness. Fitdance é desafiador, mas o professor respeita o limite de cada aluna, sempre com paciência para repassar os passos e com músicas que se encaixam na turma, já que temos alunas de todas as idades. Sou muito grata pelas aulas, me ajudam muito, pois tem anos que trato a depressão e a ansiedade com várias medicações, e as aulas promovem uma alegria e sensação de bem-estar que tem me ajudado muito. Posso não estar bem, mas não deixo de ir para aula e volto fortalecida”.

“A Funesp tem incentivado a prática de atividades físicas e promoção da melhoria da qualidade de vida da população, tem investido cada vez mais em opções diversificadas para atender aos diferentes gostos e necessidades dos cidadãos. Portanto, se você está em busca de uma forma divertida e saudável de se exercitar, não deixe de experimentar as aulas de Ritbox e Fitdance oferecidas pelo Programa Movimenta. Afinal, dançar é a maneira perfeita de movimentar-se e manter a vida em equilíbrio”, destacou o diretor presidente da Fundação Maicon Mommad.

As oficinas estão disponíveis em diversos locais, acessíveis a um público diversificado. Entre os espaços que oferecem as aulas estão: Ampare, Parque Jacques da Luz, Lagoa Itatiaia, Parque Elias Gadia, Praça do Belmar Fidalgo, Orla Morena, Praça do Jardim Petrópolis, Associação dos Moradores do Jardim Imá, Praça do Recanto dos Pássaros, CRAS Albino Coimbra, Praça do Jardim Panamá e Praça Ana Maria do Couto.

Serviço

O interessado em fazer as atividades pode procurar diretamente o professor responsável pela atividade no local e verificar a disponibilidade de vaga.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

