Mapa apresenta programa de produção sustentável

O maior programa de produção sustentável de alimentos do mundo que está sendo desenvolvido pelo Brasil e prevê a recuperação e conversão de 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis em dez anos, para dobrar a área de produção de alimentos no Brasil sem desmatamento, evitando assim a expansão sobre áreas de vegetação nativa.

O ministro Carlos Fávaro e a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lembrou que nos últimos 50 anos o Brasil aumentou em 580% sua produtividade com a incorporação de 40 milhões de hectares de área de plantio, passando de importador a um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.

“A diferença é que agora podemos fazer isso em até 10 anos e sem avançar nas áreas preservadas do nosso país, recuperando as pastagens de baixa produtividade com aptidão para a agricultura”, detalhou o ministro. Isso é possível graças ao investimento do país em inovação tecnológica e a pesquisa agropecuária desenvolvida pela Embrapa.

