Aprenda a liderar e delegar para atingir o crescimento profissional que tanto deseja

Em um cenário onde a competição é cada vez mais acirrada e as demandas mais complexas, a busca por habilidades de liderança e eficiência de tempo tornaram-se uma prioridade para organizações e profissionais. Compreender e dominar esses pilares têm se tornado fundamental para o crescimento e sucesso nos negócios.

Para auxiliar empreendedores e profissionais a otimizar os recursos e focar em atividades de maior impacto, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), está promovendo uma série de palestras de capacitação com destaque às aptidões de liderança e gestão de tempo. As palestras vão acontecer entre os meses de maio e junho nas incubadoras Zé Pereira e Mário Covas.

Os encontros além de abordarem teorias e conceitos, também fornecem ferramentas práticas para aplicação imediata no ambiente de trabalho. “A importância dessas palestras vai além do desenvolvimento individual. Empresas que investem na capacitação de seus líderes e equipes colhem os benefícios de um ambiente de trabalho mais colaborativo, eficiente e inovador”, pontua o master-coach e palestrante Marcelo Sensacional.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr., a liderança eficaz é crucial para inspirar e motivar equipes, alinhar objetivos organizacionais e impulsionar a inovação. “Identificar as habilidades individuais dos membros da equipe, atribuir responsabilidades de forma eficiente são algumas das habilidades-chave que permite aos líderes otimizar recursos e aumentando a produtividade e reduzindo o estresse de todo o grupo”, finaliza.

Para fazer sua inscrição ou obter mais informações sobre a série de palestras de capacitação com destaque às aptidões de liderança e gestão de tempo ligue 4042-0497, Ramal 2425.

Segue abaixo o calendário das palestras:

MAIO

Gestão do tempo para vender e conquistas mais

Data: 10 de maio

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Zé Pereira – Rua Eugênio Peron, 676 – Jardim Zé Pereira

Definindo Metas e objetivos para conquistar o seu sucesso

Data: 17 de maio

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Mário Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Jardim Zé Pereira

Liderança de excelência para conquistar o seu lugar no mercado de trabalho

Data: 24 de maio

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Zé Pereira – Rua Eugênio Peron, 676 – Jardim Zé Pereira

Delegando tarefas para ter uma equipe de excelência

Data: 31 de maio

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Mário Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Jardim Zé Pereira

JUNHO

Gestão do tempo para vender e conquistas mais

Data: 07 de junho

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Mário Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Jardim

Definindo Metas e objetivos para conquistar o seu sucesso

Data: 14 de junho

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Zé Pereira – Rua Eugênio Peron, 676 – Jardim Zé Pereira

Liderança de excelência para conquistar o seu lugar no mercado de trabalho

Data: 21 de junho

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Mário Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Jardim

Delegando tarefas para ter uma equipe de excelência

Data: 28 de junho

Hora: 14h às 17h

Local: Incubadora Municipal Zé Pereira – Rua Eugênio Peron, 676 – Jardim Zé Pereira

