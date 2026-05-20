Novidade na área! Bioparque Pantanal ganha nova atração de 23 metros de comprimento

A partir de agora, os visitantes do Bioparque Pantanal poderão conhecer a nova atração do local: uma cobra de 23 metros de comprimento. Mas calma, não é de verdade. A novidade foi divulgada pela instituição na manhã desta quarta-feira (20), por meio das redes sociais.

O novo ‘animal’ do maior complexo de água doce do mundo foi produzido com materiais reutilizados, como papelão e cartões. A ‘escultura’ é uma representação de uma píton que já vive no Bioparque Pantanal, a “Capitu”.

A réplica gigante da cobra foi instalada no teto da área onde ficam os tanques de peixes. Segundo o Bioparque Pantanal, a nova aquisição tem como intenção sensibilizar o público para os cuidados com o meio ambiente.

“A representação, além de impressionar, sensibiliza para o cuidado com o meio ambiente e a conscientização sobre os 5 Rs da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar”, fiz a legenda da publicação.

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Como visitar o Bioparque

A visita ao Bioparque Pantanal é gratuita e pode ser realizada de terça-feira a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Nos feriados, a visitação ocorre das 8h30 às 14h30. O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br.