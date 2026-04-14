Nova temporada: Candlelight volta a Campo Grande com seis concertos

Edição será especial para o Dia dos Namorados

Os concertos Candlelight estão de volta a Campo Grande a partir de maio de 2026, trazendo uma programação com seis apresentações que prometem encantar o público com música ao vivo em um cenário iluminado por velas. Os espetáculos acontecem no Teatro Dom Bosco e combinam repertórios clássicos e contemporâneos em versões intimistas executadas por quarteto de cordas.

A abertura da temporada acontece no dia 9 de maio, com duas sessões: “Candlelight: Mozart & Beethoven”, às 18h, reunindo obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, e, às 20h, “Tributo ao ABBA e Muito Mais”, com sucessos do ABBA e da banda Queen. Os ingressos têm valores a partir de R$ 42 e podem ser adquiridos pela plataforma Fever.

Em junho, a programação ganha um destaque especial com o “Candlelight: Especial Dia dos Namorados”, no dia 13, às 18h, trazendo trilhas românticas e clássicos que marcaram gerações, com músicas de artistas como Elton John e Elvis Presley. Na mesma noite, às 20h, o público poderá conferir o concerto “Coldplay & Imagine Dragons”, com releituras de sucessos das bandas Coldplay e Imagine Dragons.

A temporada segue em julho, no dia 18, com duas novas apresentações: “Vivaldi, As Quatro Estações”, às 18h, com destaque para a obra do compositor Antonio Vivaldi, e “O Melhor de Hans Zimmer”, às 20h, reunindo trilhas marcantes do compositor Hans Zimmer, conhecido por seu trabalho no cinema.

Com duração média de 60 minutos, os concertos são indicados para maiores de 8 anos e contam com acessibilidade para cadeirantes. Os lugares são ocupados por ordem de chegada, conforme o tipo de ingresso, e a entrada não é permitida após o início das apresentações.

Seviço: Os concertos Candlelight acontecem em Campo Grande, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225, no Centro. A programação se estende entre os meses de maio e julho de 2026, com apresentações nos dias 9 de maio, 13 de junho e 18 de julho, sempre com sessões às 18h e às 20h. Ingressos na plataforma Fever (feverup.com).

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram