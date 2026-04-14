Festival Cerrado Alternativo chega em sua 8ª edição com destaque para vozes femininas

Evento joga luz a música autoral do Estado, com bilheteria destinada de forma integral as artistas

A música autoral das mulheres sul-mato-greossenses ganha destaque na 8ª edição do Festival Cerrado Alternativo, realizado no dia 17 de abril, no Buteco do Miau, em Campo Grande. Batizada de “Cerrado das Minas”, esta edição reúne as artistas Gio Resquin (Brasiguaia), SoulRa, Becky Bee e o power trio Leca Harper & A Cozinha Cabeluda, em uma noite marcada por diversidade sonora, identidade cultural e protagonismo feminino.

Com ingressos a R$ 20, o festival mantém sua proposta colaborativa: toda a renda arrecadada na bilheteria será dividida igualmente entre as atrações. A iniciativa reforça o compromisso com a valorização dos artistas independentes e o fortalecimento da produção cultural local.

Idealizado pelo músico e produtor Fabio Silva e com produção de Karla Velasco, o festival reforça seu papel como vitrine da música independente local. “O Cerrado Alternativo nasce com o propósito de fortalecer a cena autoral e criar pontes entre artistas e público, valorizando quem produz arte aqui”, destaca Fabio. Já Karla Velasco ressalta: “Essa edição ‘Cerrado das Minas’ é um convite para reconhecer a potência das mulheres na música e celebrar essa pluralidade de vozes e estilos”.

Diversidade sonora e identidade

Representando a fronteira cultural, Gio Resquin apresenta o projeto “Brasiguaia”, acompanhada da DJ Gaiezza, misturando reggaeton, pop latino e ritmos paraguaios. “O público pode esperar um show autoral íntimo e verdadeiro, que nasce das minhas vivências e da redescoberta da minha identidade fronteiriça”, afirma a artista.

Já Becky Bee, uma das vozes marcantes do rap estadual, leva ao público a força do hip hop aliada a novas influências sonoras. “A galera pode esperar intensidade, emoção e um som cheio de nuances. Esse festival é essencial pra dar visibilidade a quem vive da arte e acredita no próprio sonho”, ressalta. Ao seu lado se apresenta a DJ Najja.

O power trio Leca Harper & A Cozinha Cabeluda apresenta seu rock autoral com identidade regional e forte presença de palco. “O Cerrado Alternativo é uma vitrine do que é nosso, um respiro que mantém a cena autoral pulsante. Estamos com uma expectativa deliciosa para esse encontro com o público”, comenta Leca Harper. Compõem o grupo os músicos Gui Napa (bateria) e Gabriel Silva (baixo) – ambos no backing vocal.

Diretamente de Dourados, SoulRa sobe ao palco com sua fusão de rap, afrobeat e música urbana experimental, ao lado da DJ Ella. “Vai ter muito rap, Afropop, ancestralidade e uma energia pra cima. Minhas letras transitam entre crítica e amor, sempre a partir do meu lugar de mulher negra sul-mato-grossense”, destaca.

Comida e leitura

Uma Kombi com pizzas e pastéis tradicionais e veganos estará estacionada em frente ao Buteco do Miau, garantindo opções gastronômicas ao público, com delícias preparadas pela chef Camila Santana. Ela destaca que “participar desse evento pra gente é de suma importância para divulgar a arte e gastronomia de Campo Grande”.

O evento também contará com estande da Rafiusk Livraria Sebo Itinerante, que levará uma curadoria diversa com livros de literatura, cultura, arte, filosofia e quadrinhos, dialogando com a proposta alternativa do festival. A iniciativa busca aproximar o público da leitura de forma acessível, com ações promocionais como “3 livros por R$ 20”. “Participar do Cerrado Alternativo é muito potente pra gente, porque é um espaço que conecta arte, música e literatura de forma acessível, ampliando o alcance dos livros para novos públicos”, ressalta Rafa Rafiusk, idealizador da livraria itinerante.

Serviço: O Festival Cerrado Alternativo 8.0 – “Cerrado das Minas” será realizado no dia 17 de abril de 2026, a partir das 21h, no Buteco do Miau, localizado na Av. José Nogueira Viêira, 1303, bairro Tiradentes. A entrada custa R$ 20 e 100% da renda será revertida e dividida entre as artistas participantes.

Atrações: Gio Resquin (Brasiguaia) + DJ Gaiezza; Leca Harper & A Cozinha Cabeluda;

Becky Bee + DJ Najja; SoulRa + DJ Ella. Além disso haverá a presença da Kombi gastronômica, com pizzas e pastéis (tradicionais e veganos) e estande da Rafiusk Livraria Sebo Itinerante (livros e promoções especiais).

Por Carolina Rampi

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