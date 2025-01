Nova loja da PiùBello Gelateria promete desafio de sabores

Segunda unidade será inaugurada no Carandá no dia 11 de janeiro

O mês de janeiro em Campo Grande será marcado por temperaturas altas e algumas pancadas de chuva, típicas do verão sul-mato-grossense. Conforme a previsão do tempo para os próximos dias, a cidade experimentará uma combinação de sol e chuva, com temperaturas variando entre 23°C e 34°C. Esse clima quente promete ser o cenário perfeito para os campo-grandenses aproveitarem a novidade do mês: a inauguração da segunda unidade da PiùBello Gelateria.

A PiùBello Gelateria, famosa pelos seus gelatos artesanais de altíssima qualidade, inaugura sua segunda unidade no dia 11 de janeiro em um novo endereço, no Carandá Bosque, com o objetivo de encantar ainda mais os apaixonados por sobremesas geladas. A primeira loja, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 654, já está em funcionamento há quase dois anos e conquistou o paladar dos campo-grandenses com sabores inovadores e irresistíveis.

A expansão da PiùBello é motivada pelo desejo constante de crescimento, melhoria contínua e, claro, a vontade de levar ainda mais qualidade aos seus clientes. Porém, o maior desafio tem sido a fidelização do público e a ampliação da visibilidade da marca, sendo um processo desafiador, mas essencial para consolidar o sucesso da gelateria na capital sul-mato-grossense.

Objetivos

Na PiùBello Gelateria, a qualidade dos ingredientes é um ponto-chave. O sócio e proprietário do emprendimento, Paulo Henrique de Souza, ressalta que a marca não usa nenhum aditivo industrializado, e que todos os produtos são elaborados com ingredientes frescos e selecionados manualmente.

“Nós mesmos vamos ao Ceasa escolher as frutas. Compramos de produtores locais, de feiras, e até do mercadinho ao lado de casa. Tudo é feito de forma artesanal, manualmente, com todo cuidado e respeito pela comida”, conta para a reportagem.

Uma das grandes diferenças percebidas pelos clientes ao provar o gelato da PiùBello é sua textura cremosa e sabor intenso. A produção artesanal é o grande segredo por trás dessa qualidade. A composição do gelato é completamente artesanal, sem o uso de gordura hidrogenada. A gelataria utiliza apenas creme de leite fresco e ingredientes de altíssima qualidade. Além disso, todo o processo de produção, desde a fabricação dos biscoitinhos que acompanham o gelato até a preparação do gelato em si, é feito com muito cuidado, dedicação e carinho.

“Nosso objetivo é levar qualidade, sempre. E sempre melhorar, constantemente. O campo-grandense tem uma exigência muito grande, tanto no produto quanto no atendimento, e é essa busca pela excelência que nos motiva a crescer e expandir”, afirma Paulo.

Sorvete x Gelato

A comparação entre gelato e sorvete tradicional é inevitável, mas, como o próprio nome sugere, o gelato da PiùBello segue um caminho completamente distinto. Diferente do sorvete industrializado, que possui mais ar e maiores quantidades de açúcar e aditivos, o gelato é feito de maneira mais cuidadosa, com menos gordura e sem conservantes ou corantes artificiais. O resultado é um gelato de sabor mais natural e intenso, que derrete na boca e oferece uma verdadeira experiência sensorial.

Os sabores da PiùBello são uma verdadeira viagem para quem os prova. Com uma linha de gelatos que varia entre o tradicional e o inovador, a marca tem como missão sempre surpreender o público. “Estamos sempre criando novos sabores. Eu gosto de desafiar o público a interagir conosco, sugerindo ideias. Eles são os mais criativos e, muitas vezes, são os responsáveis por nos inspirar em novas combinações”, diz Paulo.

Além disso, para os amantes de pistache, o gelato da PiùBello se destaca pela sua matéria-prima de altíssima qualidade: “Nosso pistache é a matéria-prima mais premiada do mundo. Eleito três anos consecutivos como o melhor pistache, e com isso, garantimos um gelato realmente especial”, revela o sócio-proprietário.

Mais do que oferecer gelatos deliciosos, a PiùBello Gelateria busca proporcionar uma verdadeira experiência gastronômica. Com um espaço acolhedor e familiar, a loja convida os campo-grandenses a viver momentos de prazer e descontração, seja em uma pausa no meio da tarde ou em uma visita com amigos e familiares. Para o time da gelateria, cada visita é uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis através de sabores que tocam o coração.

“A nossa gelateria não é apenas um local para comer sobremesa. É um convite para apreciar a vida, para celebrar momentos especiais. Cada gelato conta uma história, e queremos que nossos clientes façam parte dessas histórias”, finaliza o proprietário.

Serviço: A nova loja da PiùBello Gelateria será inaugurada no próximo sábado (11) de janeiro, no bairro Carandá Bosque, localizada na Rua Vitória Zeolla, 912. A nova loja promete continuar a tradição de excelência da primeira unidade, oferecendo sabores intensos e cremosos que encantam os clientes. Para mais informações, acesse o Instagram @piubellogelateria e fique por dentro das novidades.

