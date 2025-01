34ª Fiesta Nacional del Chamamé: Excursão cultural vai de Campo Grande à Argentina para celebrar a cultura do chamamé, em um festival que unirá Brasil, Argentina e Paraguai

Escutar música em casa pode ser uma experiência prazerosa, mas nada se compara ao poder de viajar ao som de ritmos que contam histórias e atravessam fronteiras. De 15 a 24 de janeiro, Campo Grande se prepara para uma viagem cultural, com uma excursão exclusiva à 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, em Corrientes, Argentina.

Considerada a “capital mundial do Chamamé”, Corrientes é o epicentro desse gênero que conecta as culturas do Brasil, Argentina e Paraguai. Mais do que um festival, o evento é uma verdadeira celebração das tradições, da música, da dança e da gastronomia, oferecendo uma experiência única que rompe barreiras e une os povos através da arte.

A 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, que acontecerá no Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, é uma das maiores e mais tradicionais celebrações dessa música folclórica. Considerado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO, o Chamamé é um dos maiores símbolos culturais da região, transmitindo em suas melodias e danças o modo de vida das pessoas que habitam as fronteiras do Brasil, Argentina e Paraguai.

A excursão oferece uma oportunidade única de imersão cultural, combinando a magia do Chamamé com o charme das paisagens naturais e históricas da região. Durante o evento, os participantes poderão vivenciar não só o festival, mas também explorar cidades como Mburucuyá, San Cosme, Puerto Tirol e San Luis del Palmares. A excursão se estende por nove dias repleto de música, dança, gastronomia e passeios turísticos.

Programação da Excursão

O roteiro da viagem começa na madrugada do dia 15 de janeiro (quarta-feira), quando o grupo participante embarca em Campo Grande em direção a Foz do Iguaçu, onde farão uma parada para descanso e um dia livre para passeios. Em seguida, o grupo segue para Corrientes, com parada na aduana para os trâmites de imigração. Ao chegar na cidade, os participantes se acomodarão no hotel, e terão a noite livre para explorar as redondezas.

No dia seguinte, 17 de janeiro, começa oficialmente a programação, com uma manhã livre para explorar o centro histórico de Corrientes, passando por pontos como a Catedral, o Teatro Vera e a Costaneira. À noite, todos estarão presentes na abertura do festival.

Na sexta-feira, 18 de janeiro, o grupo visita a cidade de San Cosme, famosa por ser a terra de Mario del Tránsito Cocomarola, o “Taita del Chamamé”. Lá, será realizada uma visita ao monumento em sua homenagem e ao museu local. O almoço será marcado por uma bailanta chamezeira, uma festa típica com música e dança ao redor da Laguna Totora.

No sábado, 19 de janeiro, a excursão segue para Mburucuyá, um dos berços mais autênticos do Chamamé, onde ocorre o tradicional festival. Durante a visita, o grupo será recebido com uma apresentação de grupos locais e, claro, mais música e dança. O retorno à Corrientes acontece no fim da tarde, e à noite, todos participam da programação do festival no Teatro Mario del Tránsito Cocomarola.

No domingo, 20 de janeiro, a excursão visita Puerto Tirol, na província do Chaco, para mais um dia de vivência cultural, com direito a almoço típico e apresentações de música regional. E, como não poderia faltar, o retorno ao festival à noite.

Durante os dias seguintes, entre 21 e 23 de janeiro, o grupo começará a jornada de retorno, fazendo paradas em Foz do Iguaçu para passeios turísticos e confraternização. Uma opção opcional será a visita às Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas naturais do mundo, antes do retorno a Campo Grande, com chegada prevista para o dia 23 de janeiro.

Nesta edição, o festival contará com mais de 70 atrações imperdíveis ao longo de 10 dias de celebração. Entre os destaques, estarão artistas renomados como Fuelles Correntinos, Antônio Tarragó Ros, Chango Spasiuk, Jacinto Güenaga, Monchito Merlo, Raul Barboza, Los Hijos de Los Barrios, Mate-o Villalba, e muitas outras performances incríveis.

A programação também inclui o grupo Atardeciendo Amaneceres, com Carolina Rojas, acompanhados da participação especial de Ángel Otazu e Los Brillantes, do Paraguai. Juan e Ernestito Montiel, com o quarteto Santa Ana, também se apresentarão, seguidos pelo grande Antônio Tarragó Ros. Para encerrar com chave de ouro, o Ballet Estable da Casa de Corrientes fará uma aparição especial, encantando o público com sua dança vibrante.

Capital Nacional do Chamamé

A excursão não é apenas uma oportunidade de assistir a um festival, mas uma verdadeira experiência de integração cultural. Em cada cidade visitada, o grupo será acolhido por autoridades locais e terá a chance de vivenciar a hospitalidade das comunidades fronteiriças, que compartilham sua paixão pelo Chamamé. Além disso, haverá momentos dedicados à culinária regional, com pratos típicos como empanadas, chipa, sopa paraguaia e o infame mate, sempre acompanhados de boa música e dança.

O Instituto Cultural Chamamé MS, liderado por Orivaldo R. Mengual, será homenageado durante o festival e também coordena a excursão. O Instituto tem conquistado importantes marcos, como a declaração do Chamamé como “Patrimônio Imaterial de MS” e a consagração de Campo Grande como “Capital Nacional do Chamamé do Brasil”. A excursão conta ainda com o apoio do programa “A Hora do Chamamé” e da “Pioneiro Turismo”.

“O sentimento é de gratidão pelo reconhecimento do meu trabalho em prol dessa cultura, por parte do Governo da Província de Corrientes, através do Instituto de Cultura. São vinte anos de luta e resistência em defesa da cultura fronteiriça, especialmente do chamamé, um gênero musical do nordeste argentino que está profundamente enraizado na alma do nosso povo”, afirma Osvaldo para a reportagem.

O Instituto Cultural Chamamé MS foi oficialmente fundado em 21 de junho de 2014, com o objetivo de preservar as tradições e raízes fronteiriças na música, dança e artesanato. Ao longo dos anos, o instituto promoveu diversas ações, entre elas o “Curso de Guarani”, realizado em parceria com o Consulado do Paraguai em Campo Grande, por dois anos. Destacam-se também as sete edições do Festival Cultural do Chamamé, que promove a integração entre Brasil, Paraguai e Argentina, além das quatro edições do Encontro de Chamamezeiros de MS e as 18 edições da Noite da Polca, Guarânia e Chamamé. O Instituto ainda participou da Fiesta Nacional del Chamamé em Corrientes, Villa Guilhermina e Asunción.

“Este ano estamos realizando a 7ª Edição dessa excursão de ‘cunho cultural’. Serão dias de puro chamamé com música, dança, visita a lugares históricos, celebrando nossas tradições ao lado de grandes nomes do Chamamé correntino”, destaca.

Este ano, a delegação contará com novos integrantes, ampliando ainda mais sua representatividade. Além de Mato Grosso do Sul, com representantes das cidades de Costa Rica, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste e Campo Grande, a delegação contará também com integrantes de outros estados.

Do Mato Grosso, estarão presentes participantes das cidades de Porto dos Gaúchos e Juara; do Paraná, virá a cidade de Campo Mourão; e do Ceará, a capital Fortaleza estará representada. A expectativa é que, com a participação de novos membros, a delegação possa contribuir cada vez mais para o crescimento do gênero chamamé, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em outras regiões do Brasil.

“O chamamé é a verdadeira expressão musical de Mato Grosso do Sul, ao lado da polca paraguaia e da guarânia. Essa cultura está profundamente conectada com o nosso povo, presente em cada momento do nosso dia a dia, na forma como vivemos e sentimos. Está nas danças que celebramos, no grito de Sapucaí, no costume de tomar mate ou tereré, no sabor da chipa, da sopa paraguaia e em tantas outras iguarias que fazem parte da nossa história”, finaliza Osvaldo

Como participar?

Para mais informações sobre preços, alimentação, itinerário, paradas e reservas, entre em contato com o Coordenador Osvaldo Mengual pelo WhatsApp: (67) 99927-5144. As inscrições irão até o dia 10 de janeiro. Até o fechamento desta reportagem havia disponibilidade de quatro vagas para a excursão. Visite também o site www.chamamems.com.br para saber todos os detalhes. Garanta já sua vaga e se prepare para viver momentos inesquecíveis ao som do Chamamé em Corrientes!

Por Amanda Ferreira



