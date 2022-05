Sorteados no Programa Nota Premiada recebem $70 mil nesta quarta-feira

Hoje (25), o dia foi de muita felicidade para os últimos sorteados do Programa Nota Premiada. O valor total das premiações que soma 70 mil, que foram dividido entre três pessoas. O primeiro colocado recebeu R$ 50 mil; o segundo colocado R$ 15 mil e o terceiro, R$ 5 mil. As notas são relativas às emissões fiscais de março.

A premiação foi entregue pelas mãos da prefeita Adriane Lopes. O objetivo da programa Nota Premiada é incentivar o consumidor a solicitar o cupom de prestação de serviços. Ao todo são promovidos 12 sorteios, esta é a terceira premiação deste ano.

Adriane Lopes destacou que o incentivo do Executivo Municipal fomenta a cidadania da população. “Fico muito feliz em estar aqui contemplando vocês. É muito importante nossa participação como cidadão. Ações como esta trazem mais benefícios para toda a nossa cidade e para a população. Vamos juntos, todos os dias, trabalhando em busca de melhorias”.

Sobre o Programa

A cada R$ 20 em compras na Capital é gerado 1 cupom. O mesmo tem validade apenas para o mês em que foi gerado. O contribuinte precisa cadastrar no endereço eletrônico: notapremiada.campogrande.ms.gov.br

Confira as redes sociais do O Estado MS no Facebook e Instagram.

Acesse também: SUS: medicamentos que tratam obesidade não são disponibilizados