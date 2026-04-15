‘No Vale dos Sentimentos Perdidos’ estreia no sábado

Espetáculo do Grupo Prisma retorna aos palcos em Campo Grande com proposta que une fantasia, emoção e reflexão sobre a amizade para públicos de todas as idades

O público de Campo Grande terá a chance de reviver uma história repleta de emoção e leveza no próximo sábado (18), quando o Grupo Prisma retorna ao palco do Teatro Aracy Balabanian com o espetáculo “No Vale dos Sentimentos Perdidos”. A apresentação, marcada para às 18h, promete envolver tanto crianças quanto adultos em uma narrativa sensível que mistura fantasia, humor e reflexões sobre amizade.

A expectativa da companhia é repetir o sucesso da temporada anterior, que conquistou o público em 2025 e garantiu o retorno da peça à programação cultural da cidade. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$30 e podem ser reservados diretamente pelo Instagram do grupo, por meio de mensagem privada ou na plataforma Sympla.

A trama se passa em um vale enigmático, onde a rosa Roseli enfrenta uma profunda tristeza após a partida de seu amigo, o rouxinol Dilim. Isolada e sem esperança de criar novos laços, ela desenvolve um curioso mal contemporâneo, caracterizado pela dificuldade de se conectar com outras pessoas. Diante disso, personagens como a abelha Loli, o sábio doutor Coruja e seu assistente gafanhoto se mobilizam para ajudá-la a reencontrar a alegria.

A história ganha novos rumos com a chegada inesperada de um menino, que transforma o ambiente e desperta nos habitantes do vale sentimentos há muito esquecidos. Com texto de Adriana Riqueti e direção de Agenor Age, o espetáculo conta com um elenco formado por Anderson Ajala, Celso Ramos, Chelly Paola, Iza Ribeiro, Lara Versosa, Marcelo Benites e cenário de Fátima Riqueti, trazendo ao público uma experiência divertida e emocionante sobre a importância das relações verdadeiras.

Nova temporada

Celso Ramos, diretor-presidente e fundador do Grupo Prisma, contou para a reportagem do Jornal O Estado, que a retomada do espetáculo “No Vale dos Sentimentos Perdidos” em 2026 é resultado direto da repercussão alcançada no ano anterior.

A montagem, que estreou em setembro de 2025 dentro de uma iniciativa voltada à primeira infância, registrou grande presença de público no Teatro Aracy Balabanian e também recebeu avaliações positivas da crítica. A alta procura, inclusive com sessões esgotadas, motivou o grupo a levar a peça para outros espaços e, posteriormente, planejar uma nova temporada.

“Fico muito grato por tudo o que vivemos desde a estreia. A resposta do público foi decisiva para que a gente trouxesse o espetáculo de volta. A peça trata de um tema muito presente hoje, que é a dificuldade de construir amizades verdadeiras. Essa ideia da ‘desamigalização’ provoca reflexão, porque não queremos apenas entreter, mas também fazer o público pensar sobre as relações e os sentimentos que fazem parte da vida de todos nós”.

Para crianças e adultos

O Grupo Prisma mantém um processo contínuo de pesquisa para a construção de seus espetáculos, especialmente em produções como “No Vale dos Sentimentos Perdidos”, que dialoga com públicos de diferentes idades.

“É um trabalho construído com muita pesquisa, a gente estuda, assiste outras peças, lê bastante para chegar nesse equilíbrio entre diversão e reflexão. Não é simples atingir públicos diferentes ao mesmo tempo, principalmente quando queremos tocar também os adultos. O desafio é trabalhar o lúdico sem perder a profundidade”, revela Celso.

O diretor complementa que, o trabalho envolve estudo de linguagem, observação de outras montagens e aprofundamento teórico, buscando equilibrar elementos lúdicos e reflexivos. A proposta é criar uma experiência que envolva crianças, mas que também provoque identificação e pensamento nos adultos.

Teatro do povo

Fundado em 1995 na Comunidade Estrela do Sul, o Grupo Prisma construiu sua trajetória com forte atuação na cena teatral local e foco na valorização de talentos das periferias. Ao longo dos anos, a companhia desenvolveu diversos espetáculos, incluindo montagens de grande porte como “Drácula”, “Ópera do Malandro” e “O Fantasma da Ópera”, além doo musical “Vida Plástico”, criado por autores da própria região.

“Desde o começo, a gente acredita que o talento está dentro das comunidades. Muita gente não tem condições de buscar formação fora, então o grupo surgiu justamente para abrir esse espaço aqui no bairro. Ao longo do tempo, fomos criando espetáculos, oferecendo oficinas e também levando nosso trabalho para outras regiões”, detalha.

A proposta do grupo sempre esteve ligada à democratização do acesso à arte, levando formação e apresentações a diferentes bairros, muitas vezes sem apoio institucional, com exceção de incentivos pontuais como o recebido por meio da Lei Aldir Blanc em 2025.

“É uma caminhada independente, feita com esforço próprio, mas sempre com o objetivo de dar oportunidade para quem quer fazer teatro e não teria acesso de outra forma”, finaliza o fundador do grupo.

Serviço: O espetáculo será realizado neste sábado (18),às 18h no Teatro Aracy Balabanian no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na rua Rua 26 de Agosto, 453 – Centro. Ingressos podem ser adquiridos através do instagram do grupo, via direct @prismagrupodeteatro ou pela plataforma Sympla.

Por Amanda Ferreira

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