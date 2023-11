Nesta quinta-feira exposição fotográfica revela a diversidade religiosa em Campo Grande

Nesta quinta-feira, 30 de novembro, o Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul abre suas portas às 19h para a exposição fotográfica “Religiões: a fé e a espiritualidade do campo-grandense”. A mostra, idealizada pela servidora pública, fotógrafa e estudante de Jornalismo Glenda Rodrigues de Oliveira, propõe um olhar sensível sobre as diversas manifestações de fé presentes na capital do estado.

Ao longo do segundo semestre deste ano, Glenda percorreu a cidade captando imagens que retratam a riqueza e pluralidade das práticas religiosas em Campo Grande. A exposição abrange desde as tradições cristãs, como evangélicos e católicos, até as vertentes do espiritismo, budismo, Puja, Candomblé, Umbanda, Santo Daime, islamismo e judaísmo. O resultado é um panorama abrangente que ilustra a diversidade religiosa na cidade.

As fotografias não apenas registram os momentos de devoção, mas também evidenciam a arte sensível de Glenda Oliveira, que busca transmitir a multiplicidade de crenças presentes na comunidade campo-grandense. Mais do que uma exposição fotográfica, o trabalho é um convite à reflexão sobre o respeito mútuo às diferentes crenças e uma celebração da liberdade de fé.

“Acredito que, ao compartilhar essas imagens, podemos construir pontes de compreensão entre as diversas religiões presentes em nossa cidade. É um convite para o diálogo e para o respeito à liberdade religiosa”, destaca Glenda Oliveira.

A exposição é de acesso gratuito e permanecerá aberta ao público no espaço do Arquivo Público até o dia 31 de janeiro de 2024. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Exposição fotográfica “Religiões: a fé e a espiritualidade do campo-grandense”

Local: Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – prédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul)

Data: 30 de novembro, 19h (abertura) – visitação de segunda à sexta, das 08h às 17h

Para entrevistas e informações adicionais, entre em contato com Glenda Rodrigues de Oliveira pelo perfil no Instagram @glendajornalismo.

A exposição é uma oportunidade única de mergulhar na riqueza cultural e espiritual que permeia a sociedade campo-grandense.

