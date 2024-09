Nem mesmo o “Temporal” conseguiu prejudicar o show de Marina Sena no último domingo

Show da cantora no MS Ao Vivo, teve duração de 1 hora e lotou o Parque das Nações Indígenas

O show da cantora Marina Sena em Campo Grande, realizado no último domingo (15) no MS Ao Vivo, parecia destinado a enfrentar problemas. A previsão previa chuva ácida, ventos fortes e frio intenso, que eram os principais desafios da noite. No entanto, nada conseguiu desanimar o Temporal de Marina Sena.

Eram cerca de 15h30 e o Parque das Nações já começava a receber os primeiros espectadores ansiosos por garantir um bom lugar para ver a artista mineira. Às 16h, o movimento se intensificou com a chegada de fãs de todas as idades. Embora ainda não houvesse sinais de chuva, o vento gelado já começava a se fazer sentir.

Maria Eduarda Livramento foi uma das fãs que chegou cedo para ter a chance de ver Marina Sena de perto. Chegando ao parque às 16h, a estudante de Jornalismo permaneceu na grade até as 18h, mas com o atraso do show e o desconforto de ficar em pé por tanto tempo, decidiu se deslocar para a área de gramado.

“Cheguei cedo, mas o tempo de espera só aumentava e eu não conseguia mais ficar em pé. Meu grupo de amigos e eu decidimos então ir para a grama. O vento estava forte e o local estava ficando muito cheio e apertado. Para ficar mais confortável e ter uma melhor visão da Marina, optamos por nos acomodar em outro lugar”, explicou Maria Eduarda à reportagem.

O show, que estava programado para começar às 17h, iniciou somente às 18h, com uma abertura animada por Ariadne e participações especiais de Beca Rodrigues, Subúrbia Única e Balaio’s. A cantora, com sua voz poderosa e presença de palco marcante, apresentou uma mistura de músicas autorais e outros repertórios. As performances das atrações de abertura conseguiram animar o público, que rapidamente se esqueceu dos breves e intensos pingos de chuva que começavam a aparecer.

Isadora Lopes, professora de Administração e frequentadora assídua do MS Ao Vivo, comentou à reportagem que nunca tinha visto o parque tão lotado e cheio de adolescentes desde o início do festival.

“Fiquei realmente surpresa com a quantidade de adolescentes presentes no show. Já participei de todas as edições do MS Ao Vivo, inclusive de apresentações de artistas que eu não conhecia, e é sempre interessante estar no meio da juventude. Adorei a apresentação dos Balaio’s; foi muito animadora e agradável ouvir a música enquanto estava confortável na grama. Apesar do frio e da chuva, eu e minhas amigas estamos curtindo o evento”, contou Isadora.

Após as apresentações no palco, o espetáculo continuou fora dele. O Teatro Cia do Mato se espalhou entre o público, vestidos de forma a fazer um manifesto contra as queimadas no Pantanal. Com os rostos cobertos e apenas os olhos à mostra, os artistas levantaram cartazes com mensagens como “Fogo para acender a consciência”, “Queimadas, apague essa ideia” e “Pequenas faíscas, grandes incêndios”, destacando os crimes ambientais no Pantanal em meio a um círculo formado por fogo.

Marina mandou um sinal

Às 20h, os apresentadores do MS ao Vivo subiram ao palco para anunciar a tão aguardada entrada de Marina Sena. Com muita sensualidade, carisma e atitude, a cantora abriu o show com “Me Ganhar”, “Olho no Gato” e “Ficar Comigo”, gerando uma histeria coletiva entre o público presente. A plateia ovacionou a artista, especialmente durante os versos de “Se você chega direito, eu só quero você, de noite comigo”.

O show de Marina Sena foi uma explosão de inovações estéticas e musicais, proporcionando uma experiência visual e sonora única. Pela primeira vez no Estado, ela trouxe elementos de seu último álbum, “Vício Inerente” que mistura pop, MPB e elementos futuristas, e que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino. O espetáculo contou com coreografias marcantes e vocais afiados, destacando a qualidade da performance da artista.

“Que cidade linda com pessoas lindas. É minha primeira vez em Campo Grande e estou adorando ser recebida por tanta gente bonita e animada. É um prazer estar com vocês esta noite”, disse Marina durante o show.

A performance da cantora foi marcada pela intensidade crescente da chuva, especialmente durante a faixa “Me Mande um Sinal”, quando Marina teve um momento mais íntimo com o público, acompanhada apenas pelo violão. Durante a música, ela pediu aos presentes que baixassem os guarda-chuvas para melhorar a visibilidade e atendeu a pedidos especiais do público.

Marina, sempre muito simpática, cativou o público com sua energia vibrante e sensual. O que mais chamou a atenção foi o espaço que ela ofereceu para artistas locais se expressarem, demonstrando seu carinho pela cultura da região. Sua apresentação trouxe referências estéticas futuristas que prenderam a atenção do público do início ao fim.

Duas artistas regionais de Campo Grande, Danny Christina e Beca Rodrigues, subiram ao palco a pedido da plateia. Quando Marina começou a ler os cartazes do público, exclamou: “Quantos pedidos para cantarem comigo! Quem são vocês? Podem subir!” Danny Christina fez sua entrada e apresentou um dueto com Marina em “Me Mande um Sinal”.

“O show veio em um momento delicado, já que a cidade estava sofrendo com dias cinzentos por conta das queimadas. Ver Marina no palco, irradiando felicidade, foi como um sopro de alívio. Estar lá com meus amigos tornou a experiência ainda mais significativa, uma pausa bem-vinda no meio de um cenário desafiador, uma verdadeira injeção de felicidade e renovação em meio ao cinza”, relatou o Advogado Marco Antônio Carrasco.

Em seguida, Beca Rodrigues subiu ao palco para cantar uma versão piseiro de “Dando Sarrada”. Beca, que participou da abertura do show, havia realizado um projeto completo nas redes sociais para abrir o show de Marina, e teve a oportunidade de se apresentar ao lado da artista que admira desde 2019.

“Estou sem palavras. Lançar um novo cenário faz tanto tempo, e estar aqui, mesmo em uma participação pequena, é incrível. Sou fã dela desde 2019, desde o Rosa Neon’, e é um enorme prazer estar aqui. Ver a reação do público e o incentivo que recebo é realmente gratificante. Ela me agradeceu e disse que gostou muito de me conhecer, e isso significa muito para mim. Estou realmente muito feliz”, declarou Beca durante o show.

A artista visual da capital, Syunoi, criou um desenho especial de Marina Sena com a intenção de entregá-lo pessoalmente à cantora. “Consegui chegar até os bastidores e até atrás do palco, mas a produção não permitiu a entrega imediata. No entanto, após o show, consegui deixar o presente com a equipe de produção. Ela é realmente linda”, detalhou Syunoi à reportagem.

Para encerrar a noite, Marina Sena apresentou seu maior sucesso, “Por Supuesto”, do álbum “De Primeira”, e se despediu prometendo retornar em algum momento da carreira. Nas redes sociais, a cantora compartilhou o desenho de Syunoi, elogiando-o e afirmando que o show foi incrível. O MS Ao Vivo acontece uma vez por mês com apresentações nacionais organizadas pela Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul.

