Inscrições abertas para o curso de Inteligência Artificial na Cultura na Biblioteca Isaias Paim

Estão abertas as inscrições para o Curso de Inteligência Artificial na Cultura, que será realizado no dia 20 de setembro, às 15 horas, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Com o objetivo de apresentar os conceitos fundamentais da inteligência artificial (IA), o curso abordará benefícios da IA em atividades culturais, demonstrações práticas, aspectos legais e éticos, conformidade jurídica e proteção de dados. Também serão discutidos o impacto psicológico da IA no trabalho, seu papel na adaptação e aprendizado, além de seu uso como aliada do ser humano.

Os palestrantes incluem Pablo Cavalcante (diretor de TI), Amanda Justino (diretora de operações) e Fernanda Riveros (diretora de recursos humanos), profissionais que trazem experiências diversas e conhecimentos relevantes sobre o tema.

O evento promete atrair líderes engajados com inovação e cultura, reforçando o impacto transformador da inteligência artificial na sociedade. A iniciativa busca conectar pesquisadores, profissionais e entusiastas, oferecendo uma plataforma única para a troca de conhecimento e experiências.

Com a inteligência artificial já moldando diversos setores, a capacitação voltada ao público sul-mato-grossense surge como uma estratégia essencial para preparar a população para os avanços tecnológicos. O curso visa estimular a curiosidade, incentivar a inovação e desenvolver habilidades cruciais para o crescimento pessoal e profissional dos participantes.

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, que sediará o evento, reafirma sua função como centro de difusão de conhecimento. Ao abraçar as novas tecnologias, a instituição oferece à sociedade acesso a conteúdos atualizados e relevantes, promovendo inclusão e igualdade no ambiente educacional.

Para Pablo Cavalcante, a inteligência artificial se destaca como a grande tendência da década, com aplicações variadas, inclusive na cultura. “Alguns aplicativos animam figuras, podendo ser usados em quadros e imagens de artistas locais de Mato Grosso do Sul. Na literatura, a IA ajuda na criação de ideias, tanto para livros quanto para textos e trabalhos acadêmicos. Durante o curso, vou focar em demonstrar a aplicação prática da IA, encorajando os participantes a explorar e aprender, criando novas oportunidades”, destaca Pablo.

O evento será dividido em três partes. A primeira abordará os aspectos legais e jurídicos, mostrando o que é permitido ou não no uso de IA e o avanço das regulamentações, tanto no Brasil quanto em outros países. A segunda focará no impacto psicológico, preparando os participantes para interagir com a IA de maneira segura e confiante. Por fim, a terceira trará demonstrações práticas, como a geração automatizada de documentos e textos.

Serviço

Curso de Inteligência Artificial na Cultura

Data: 20 de setembro de 2024

Horário: 15h

Local: Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim – térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro – Campo Grande

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/inteligencia-artificial-na-cultura/2637864

Por Agência de Noticías

