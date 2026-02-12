Natureza, esporte e experiências tranquilas ganham espaço no Sudoeste do Estado

Municípios despontam como rotas alternativas para quem busca um Carnaval sossegado e diferenciado

Enquanto os grandes centros seguem apostando em trios elétricos e multidões, o Sudoeste de Mato Grosso do Sul apresenta um movimento crescente de rotas alternativas para o Carnaval. Em Bonito, Jardim e no distrito de Camisão, a folia ganha novos contornos: menos barulho, mais natureza, esporte, bem-estar e experiências pensadas para famílias e públicos que preferem desacelerar.

Em Bonito, referência internacional em turismo de natureza, a proposta vem na forma da Corrida da Folia, evento esportivo com caráter participativo que une atividade física e paisagem natural. A prova será realizada em uma trilha conhecida como Estrada da Boiadeira, tradicionalmente utilizada para passeios turísticos de quadriciclo. O percurso total é de 7 quilômetros, com 3,5 km de ida e 3,5 km de volta, passando por subidas e descidas em meio à vegetação local.

Organizada por Roberta de Lima Medina e Leonardo Moraes da Silva, ambos com experiência em eventos esportivos e atuação junto à equipe Kalenjin Running, a corrida terá largada na comunidade da Vila Machado, onde toda a estrutura será montada. Com clima festivo em razão do Carnaval, todos os participantes receberão um medalhão especial, além de água, frutas e apoio durante o trajeto. O evento é limitado a 50 vagas, com inscrições realizadas diretamente com os organizadores, mediante pagamento via Pix.

Já em Jardim, cidade localizada a cerca de 250 km da capital Campo Grande, a alternativa para o período carnavalesco é voltada aos amantes do ciclismo. Além da programação cultural e de shows, o município promove o Pedal de Carnaval – Bloco da Rota Pantaneira, um passeio ciclístico na modalidade cicloturismo, que acontece nos dias 14 e 15, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania e a Rota Pantaneira. A proposta une esporte, integração social e valorização das paisagens naturais da região, com um convite claro: “só entra quem pedala”.

Na entrada do Pantanal, no distrito de Camisão, a folia assume um perfil ainda mais intimista, terapêutico e familiar. A Chácara Sonho Meu, localizada às margens do Rio Aquidauana, abre suas portas para um Carnaval diferente, voltado ao bem-estar, à convivência e ao contato direto com a natureza.

Segundo a psicóloga Fernanda Ferrari Palma, organizadora do evento e proprietária do espaço, a proposta nasce de uma trajetória construída ao longo de décadas.

“Meu nome é Fernanda Ferrari Palma, sou psicóloga clínica há 30 anos. Nossa chácara está em Camisão há mais de 40 anos e, de seis anos para cá, passei a desenvolver aqui o turismo de bem-estar, unindo terapias integrativas, saúde psicológica, emocional e mental aos benefícios que a natureza proporciona”, explica.

Fernanda destaca que os projetos surgiram a partir do trabalho com mulheres, realizado em parceria com a irmã, fisioterapeuta e acupunturista há quase três décadas.

“Desenvolvemos retiros de autoconhecimento e percebemos como a natureza amplia a consciência, estimula a criatividade, promove calma e equilíbrio. Há muitos elementos naturais que despertam a curiosidade das crianças, tiram elas das telas e criam um ambiente de paz e alegria”, afirma.

Atendendo a pedidos recorrentes, a chácara realiza, pela primeira vez, um Carnaval voltado às famílias, reunindo adultos e crianças em uma programação pensada para desacelerar.

“Após muitos pedidos, decidimos criar esse evento para que as famílias possam curtir a natureza com alegria, segurança e consciência”, completa Fernanda.

A programação inclui oficinas criativas, criação de máscaras, yoga infantil, banhos de piscina e atividades de relaxamento. As crianças participam de oficinas monitoradas pela professora Viviane Queiroz, especializada em yoga lúdico, enquanto os pais têm espaço para descanso e reconexão. As vagas são limitadas, reforçando o caráter acolhedor e exclusivo da experiência.Interessados devem.enrrar em contato: 67 9629-0721 com Fernanda ou whatsapp 67 982061624.

As iniciativas refletem uma mudança no comportamento de parte do público, que já começa a olhar para o Carnaval de 2026 como uma oportunidade de viver a festa de outra forma. Mais do que uma tendência, as rotas alternativas no Sudoeste de MS consolidam o turismo de experiência, o esporte ao ar livre e o bem-estar como protagonistas de uma nova maneira de celebrar.Entre trilhas, pedaladas e vivências em meio ao verde, a folia ganha novos significados provando que Carnaval também pode ser sinônimo de conexão, saúde e equilíbrio.

Juliana Brum Correspondente da região Sudoeste