Capital dará ‘Beijinho no Ombro’ para as inimigas com Valesca Popozuda no Farofolia

Evento abrirá as festividades de Carnaval na Esplanada Ferroviária
Nesta sexta-feira (13), o Farofolia, maior bloco de Carnaval LGBTQIAP+ do Mato Grosso do Sul, anunciou a cantora carioca Valesca Popozuda como atração nacional para 2026, integrando o conceito ‘O Brasil inteiro cabe no nosso Carnaval’ promovido pelo bloco este ano. O evento abrirá as festividades de Carnaval na Esplanada Ferroviária.
No ano passado, o Farofolia trouxe a também funkeira Tati Quebra Barraco para a Esplanada, e reuniu mais de 30 mil foliões e diversas atrações regionais. “O ponto alto da noite foi o show da Tati Quebra Barraco, porque, para mim, ela é a percursora do funk feminino. E é de extrema importância existir uma festa de Carnaval que seja como um lugar seguro para nós, LGBTs”, comentou o DJ Allan Gabriel.
Agora, o evento trará o funk carioca raiz de Valesca Popozuda, ícone da cultura pop brasileira, dona de sucessos que marcaram gerações e a energia que a consagrou como uma das artistas mais reconhecidas e cantadas do Brasil, com hits como ‘Beijinho no ombro’, ‘Agora eu tô solteira’ e ‘Eu sou a Diva’, a cantora promete movimentar mais de 40 mil pessoas no espaço.
Artista, comunicadora e personalidade midiática, Valesca construiu uma trajetória marcada por autenticidade, carisma e reinvenção constante, transitando com naturalidade entre música, televisão, plataformas digitais e comportamento. Sua presença mantém relevância ao longo dos anos sem perder a essência popular, direta e verdadeira que a conecta a diferentes públicos.
Como marca e como artista, Valesca representa liberdade de expressão, atitude e empoderamento, traduzindo tendências culturais em linguagem acessível e gerando identificação imediata. Seus sucessos fazem parte da memória afetiva do público brasileiro, consolidando sua força como um dos grandes nomes da música popular contemporânea.
Conforme o produtor do evento,Thallyson Perez, a participação de Valesca Popozuda reforça a proposta do Farofolia 2026 de celebrar a miscigenação cultural do Brasil. “Nossa ideia foi conectar o funk do Rio de Janeiro às expressões carnavalescas do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Em ano de Copa do Mundo, o encontro entre Carnaval, música popular e identidade nacional ganha ainda mais potência simbólica”, afirma ele.
Rene Willian, também produtor do evento, ressaltou a importância e o impacto cultural da Esplanada Ferroviária. “A Esplanada é o coração de Campo Grande, é onde tudo começou. Ocupar esse espaço fala de legado, de impacto cultural. Pra mim, enquanto produtor do bloco, isso tem um significado muito forte. Num estado como o nosso, onde a cultura não tem o seu devido valor, onde onde corpos LGBTQIAPN+ não ocupam lugar de destaque, ter um bloco como o nosso abrindo a agenda de carnaval é uma afirmação de pertencimento. Nós estamos mudando a narrativa sobre quem constrói a cultura popular, nós movimentos a economia criativa, nós geramos renda e, principalmente, em 4 anos de história estamos colocando Campo Grande no mapa dos grandes carnavais do Centro-Oeste.”, pontuou.
Além da funkeira que ficou conhecida no país a partir do projeto ‘Furação 2000’, a programação apresenta diretamente de Belém do Pará a DJ Miss Tacacá. A DJ faz um set guiado pelas batidas amazônicas, guitarradas e o chamado “rock doido”, um movimento cultural, musical e de festas de aparelhagem, nascido na periferia de Belém do Pará, que mistura intensamente tecnobrega, brega e ritmos da Amazônia
O centro-oeste também ocupa lugar central na narrativa do evento, com uma homenagem especial aos 20 anos do Cordão da Valu e à trajetória de Silvana Valu, precursora dos blocos de rua em Campo Grande e figura fundamental na construção do Carnaval popular da cidade.
Entre os destaques do Farofolia 2026 está a Crew Drag CG, espetáculo coletivo com mais de 20 artistas, entre drag queens e dançarinos. A performance percorre diferentes territórios do Carnaval brasileiro, passando pelo Sul, com Porto Alegre–RS – Bloco da Laje e Curitiba–PR – Garibaldis e Sacis; pelo Nordeste, com Recife–PE – Galo da Madrugada e Salvador–BA – Ilê Aiyê; pelo Norte, com Parintins–AM – Boi-Bumbá e Belém–PA – Aparelhagem; pelo Sudeste, com Rio de Janeiro–RJ – Bloco da Preta e São Paulo–SP – Minhoqueens; e pelo Centro-Oeste, com Brasília–DF – Divinas Tetas, encerrando em Campo Grande–MS com uma homenagem aos 20 anos do Cordão Valu.
Outro ponto da programação é o Ato Ballroom, que reúne casas e comunidades de ballroom do Mato Grosso do Sul em uma performance coletiva, celebrando corpo, identidade, ancestralidade e resistência, e reforçando a ballroom como linguagem contemporânea e política dentro do Carnaval.
Sobre o Farofolia
O Farofolia é um bloco carnavalesco criado no ano de 2019, a partir da união dos blocos “Tá Dando Pinta”, “Carnav@dia” e “Colocada”, todos organizados pela comunidade LGBTQIAPN+ de Campo Grande–MS. O objetivo do Farofolia é celebrar a pluralidade e o respeito à diversidade, além de proporcionar um ambiente seguro e que honre a cultura da comunidade. É, atualmente, o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, e ganha novos adeptos a cada Carnaval.
Serviço: O Farofolia será realizado nesta sexta-feira (13), como ato de abertura do Carnaval da Esplanada, das 16h às 23h59, na Rua Dr. Temistócles, em Campo Grande.
