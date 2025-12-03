Natal nos Bairros: projeto constrói memórias e emociona moradores da Moreninha III

Logo nas primeiras horas da noite, o parque já estava tomado por crianças correndo entre as luzes, adultos conversando no gramado e famílias inteiras se reunindo para assistir às apresentações culturais. Para muitos moradores, ver o Natal acontecer tão perto de casa trouxe um sentimento de pertencimento e acolhimento.

Irene Cristiane, de 46 anos, não escondia o sorriso enquanto acompanhava os netos pelas atividades. “Vim com meus netos, participei das brincadeiras e me diverti bastante também. É uma diversão para todas as idades, todo mundo entra no clima”, contou, destacando que a noite se tornou um momento especial para toda a família.

Quem também celebrou a proximidade do evento foi Alexandra dos Santos, de 30 anos, moradora da região. Ao lado da mãe e dos filhos, ela afirmou que iniciativas como essa fortalecem a comunidade. “É muito importante ter esse tipo de evento no bairro. As crianças gostam bastante e se divertem muito. Fica tudo mais acessível para as famílias”, destacou.

Sobre o projeto

O Natal nos Bairros nasce com o propósito de espalhar o espírito natalino por todas as regiões de Campo Grande, democratizando o acesso à programação cultural e criando memórias afetivas para crianças e adultos.

A próxima parada acontece nesta quarta-feira (3), na região do Segredo, no CRAS Henedina Hugo Rodrigues, no bairro Vida Nova, com programação a partir das 18h.

Ao levar atrações para diferentes territórios, o projeto também fortalece a relação da população com as celebrações oficiais da cidade e valoriza a cultura local por meio de apresentações artísticas que encantam moradores de todas as idades. Além de transformar espaços públicos em cenários mágicos, reforçando laços comunitários e aproximando a celebração do cotidiano das famílias.

O Natal nos Bairros deixou sua marca: foi mais do que um evento, foi um encontro de histórias, sorrisos e vivências que renovam o verdadeiro sentido do Natal.

