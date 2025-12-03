Casa do Artesão oferece opções de presentes com a identidade de nosso Estado

As unidades na Avenida Calógeras e no Bioparque recebem o público com grande variedade de opções para todos os bolsos

A Casa do Artesão prepara um Natal cheio de opções para quem quer presentear com peças únicas e produzidas por artesãos de Mato Grosso do Sul. Com preços que variam de R$ 8 a R$ 1.200, a loja oferece desde lembrancinhas até peças sofisticadas, passando por esculturas, cerâmicas, cabaças e artigos de madeira. As unidades na Avenida Calógeras e no Bioparque recebem o público com grande variedade de opções para todos os bolsos.

Segundo Eliane Torres, gestora da Casa, as vendas neste período aumentam em cerca de 30%. Ela reforça que o espaço reúne trabalhos de diferentes etnias e municípios do estado, todos feitos à mão e com atenção a cada detalhe. “São peças exclusivas, cada uma com a marca e o carinho de um artesão. Temos opções para todos os gostos e preços, desde chaveiros até quadros de R$ 1.200”, afirma.

Entre as sugestões de presentes estão esculturas de onças de Cleber de Brito, índias de cerâmica de Leslie Bassi Gaffuri, peças em cabaça de Lorna Nantes e xícaras pintadas à mão pela artesã Nilza. Também há peças de madeira para uso doméstico, como gamelas e colheres, além de bolsas de fibra de Catarina Guató e mandalas de Marcos Ortiz, de Bonito. A variedade permite que o público escolha desde lembranças pequenas até objetos de destaque para decoração.

Na loja do Bioparque, a procura maior é por peças pequenas, lembranças que turistas e visitantes podem levar. Entre os itens mais vendidos estão chaveiros, ímãs de geladeira e lápis artesanais. “Temos também cerâmicas, cabaças e terços, uma infinidade de sugestões para agradar todos os públicos”, explica Eliane.

Para os artesãos, a Casa do Artesão é um ponto fundamental de comercialização e divulgação de seu trabalho. Jaciara de Almeida Palermo, que atua na Casa desde a fundação, destaca a importância do espaço para manter o artesanato regional vivo e diversificado, criando kits temáticos que representam a cultura e gastronomia local.

A artesã Lorna Nantes Dávila, presente há 18 anos na Casa, reforça que o espaço é referência para divulgação e venda de peças, atraindo público de todo o Brasil. “Com a reforma, ficou maravilhoso, espaçoso e bem organizado. A gestão da Eliane tornou a Casa ainda mais atrativa, mantendo o artesanato sul-mato-grossense acessível e valorizado para todos”, finaliza.