Natal nos Bairros encerra amanhã na comunidade Homex

Chega ao fim o “Natal nos Bairros” este ano. Realizado Prefeitura de Campo Grande, a última edição será na Comunidade Homex nesta quinta(21).

A partir das 17 horas começam as atividades na Rua Jandira, esquina com a Rua Itupeva, na região do Bairro Paulo Coelho Machado.

A programação contará com animador, show de prêmios, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour com outros personagens.

