 Motorista morre carbonizado em colisão entre carreta e van na MS-306 em Chapadão do Sul

No início da tarde desta quarta-feira (20), um acidente ocorreu no viaduto de acesso à Iaco Agrícola, na MS-306, envolvendo uma carreta e uma van. Uma pessoa perdeu a vida carbonizada no incidente.

Conforme o portal de noticias Chapadense News, fontes no local confirmaram que a colisão foi devastadora, resultando em chamas que consumiram completamente a van. A equipe de socorro da Way-306 prontamente atendeu o motorista da carreta, enquanto o Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul trabalhou para extinguir as chamas e acessar o veículo a fim de verificar se havia mais vítimas no interior da van.

A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) está presente no local, investigando as circunstâncias do acidente. Inicialmente, tudo indica que o incidente foi causado por um engavetamento. Importante ressaltar que no momento do acidente, havia um sistema de “PARE E SIGA” em operação na região.

A van envolvida no acidente estava carregada com medicamentos, aumentando a gravidade da situação e a complexidade das operações de resgate. As autoridades locais estão trabalhando para esclarecer os detalhes do ocorrido e prestar todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias.

É fundamental que motoristas redobrem a atenção em áreas com sinalização especial, como aquelas com operações de “PARE E SIGA”, para evitar acidentes e garantir a segurança de todos os usuários das vias. As investigações continuam para determinar as causas exatas do engavetamento e se houve falhas no sistema de controle de tráfego no momento do acidente.

