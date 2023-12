Natal nos bairros chega no São Conrado nesta segunda com programação

E Hoje(18) tem programação natalina no bairro São Conrado, região do Lagoa. As atividades terão início às 17 horas, no Campo de Futebol, ao lado do Cras na Rua Livino Godoi.

“O Natal nos Bairros” vai levar animador, show de prêmios, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de decoração e a presença do Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, famílias da Homex vão receber as atividades no dia 21 de dezembro. As festividades continuam na 14 de julho e na Cidade do Natal.

