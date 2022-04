Na Expogrande, Gustavo e Murilo gravam DVD com entrada franca

Show terá participação de Diego e Victor Hugo, Guilherme e Benuto e DJ GBR

Reconhecida em palcos de todo o país, a dupla sertaneja João Gustavo e Murilo não poderia deixar de ter outro público fazendo parte do seu 3º DVD. Campo-grandenses, foi na Expogrande – considerada atualmente o maior festival musical de Mato Grosso do Sul – que os dois escolheram para gravar mais este álbum de trabalho, que promete ser um marco nos seus seis anos de carreira.

A festa tem a entrada gratuita e começa hoje às 21h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad. Terá participação especial das duplas Guilherme e Benuto, Diego e Victor Hugo e do DJ GBR.

Donos de diversos hits de sucesso, entre eles “Lençol Dobrado”, que em 2019 foi a canção mais tocada em aplicativos de streaming, João Gustavo e Murilo adiantam que este novo álbum terá muita novidade. “A maior parte de todo o nosso repertório foi composta por mim e pelo meu parceiro João Gustavo. Neste DVD decidimos trabalhar algumas músicas com vertente de balada e que podem até fazer parte do repertório de outros artistas futuramente”, conta Murilo referindo-se às composições “Farra Vem até Mim”, “Virada de Olho” e “Nunca Mais Você Vai Beijar”.

Após o longo período de restrições e muitas perdas em razão da COVID-19, para João Gustavo, a concretização deste 3º DVD representa uma oração. “Estou bastante otimista. Esse trabalho foi construído no tempo em que tivemos de ficar longe dos palcos. Achávamos no começo que seriam seis meses, mas foram dois anos. Tivemos muito tempo para compor, pensar no repertório e nesta quarta-feira queremos celebrar mais essa realização com o público da nossa casa.”