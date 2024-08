Músico Caçulinha morre aos 86 Anos

O músico Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, faleceu aos 86 anos na madrugada desta segunda-feira (05). A notícia foi confirmada por familiares do artista, que informaram que a causa da morte foi um infarto. O velório será realizado na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, a partir das 11h.

“É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, deixa um legado imenso de amor à arte”, disse a família, em comunicado.

Trajetória de vida

Nascido em São Paulo, em 1938, Caçulinha cresceu em uma família profundamente ligada à música. Seu pai, Mariano de Silva, foi um renomado compositor sertanejo que fez sucesso no interior paulista, principalmente em Piracicaba, onde até hoje há um museu em sua homenagem.

Caçulinha dedicou sua vida à música popular brasileira, tornando-se um dos músicos mais respeitados do país. Conhecido pelo seu talento como maestro e seu ouvido absoluto, Caçulinha trabalhou com grandes nomes da música brasileira ao longo de sua carreira.

Com uma carreira que atravessou décadas, Caçulinha deixou uma marca indelével na música popular brasileira. Ele era conhecido por sua habilidade em tocar diversos instrumentos e por seu profundo conhecimento musical, que o tornou um colaborador valioso para muitos artistas.

Seu legado não se limita apenas à sua música, mas também à inspiração que ele proporcionou a gerações de músicos. Caçulinha será lembrado por sua contribuição à arte e pela paixão com que viveu sua vida dedicada à música.

O velório de Caçulinha ocorrerá na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, a partir das 11h. Amigos, familiares e fãs terão a oportunidade de se despedir e homenagear o músico que tanto contribuiu para a cultura brasileira.

