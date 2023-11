Música clássica em conexão

Com o propósito de realizar uma interseção entre a música clássica, dança e o audiovisual, o projeto “Orquestra de Violoncelos de MS” lançou dois videoclipes na última semana de outubro. Em parceria com dois intérpretes da Cia. de Dança do Pantanal, o projeto apresenta os violonistas Henrique Lucena e Marcelo Gerônimo, que também é professor, em apresentação solo do primeiro movimento de suíte de Bach

O projeto foi dirigido por Marcio Armoa e conta com a participação de dois bailarinos da Cia. de Dança do Pantanal, Kauan e Nayara, dois ex-integrantes do Moinho Cultural – uma instituição de renome localizada em Corumbá, que oferece práticas relacionadas a artes, dança e música. Um projeto lembrado por transformar, de forma significativa, a vida de seus alunos. Segundo o idealizador do projeto, o professor e maestro Jardel Vinícius Tartari, a motivação surge com o propósito de democratizar a música clássica e conectar diversos meios artísticos.

“Hoje vivemos em um mundo muito digital. Poder criar um videoclipe de alto nível com profissionais de diversas áreas (música, dança e cinema) é uma oportunidade de registro para a posteridade e de divulgação mais ampla do trabalho. Quase todas as pessoas hoje têm acesso a um celular e podem assistir a um vídeo, ao contrário de poderem ir a um concerto, que é mais limitado. Além disso, a possibilidade de interseção com outras áreas das artes e a divulgação do trabalho são pontos que nos entusiasmam. A experiência foi maravilhosa, principalmente pelo resultado, é óbvio, e pelo fato de trabalhar com profissionais incríveis”, destaca Jardel.

De acordo com o bailarino e coordenador da Cia. de Dança do Pantanal, Kauan, participar desse projeto foi uma experiência singular e emocionante, que marcou o profissional já experiente em atuações em outros videoclipes.

“Participar deste projeto foi uma experiência importante para o meu trabalho e carreira. A convite da Márcia Rolon, Jardel entrou em contato comigo para participar desse videoclipe, contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais) e criar duas coreografias para o projeto, com a participação de mais dois musicistas violoncelistas. O cenário era deslumbrante, as músicas clássicas preencheram todo o repertório, e as coreografias, criadas por mim e pela Nayara, complementaram o projeto. Anteriormente, já havia participado de um videoclipe para o lançamento da música “Dança”, de Lorena Chaves, em Belo Horizonte-MG, onde minha família reside. Atualmente, em Corumbá-MS, faço parte da Companhia de Dança do Pantanal, em parceria com o Moinho e outros projetos, participando de diversos clipes, videoclipes, reportagens etc., abrangendo diversos meios artísticos. Mas, compor este projeto foi uma experiência incrível, e esperamos que o trabalho gere muitos frutos no futuro. Foi maravilhoso fazer parte deste projeto!”, destaca o bailarino.

Para o professor de violoncelo Marcelo Gerônimo, conhecido por ministrar aulas, de cunho solidário, de instrumentos de orquestra pela Capital e realizar apresentações de orquestra pelo interior, foi um momento muito significativo, pois além de ser a primeira vez que participa de um videoclipe, seu filho, Henrique Lucena, também músico profissional de violoncelo, atua em uma das produções.

“A ideia surgiu porque o violoncelo é um instrumento versátil, podendo ser usado tanto em orquestra, como acompanhamento ou como solista. E a ideia de fazer os clipes com os dançarinos também é muito bacana, pois une o instrumento à dança. Com esse propósito, tocamos as suítes de Bach número 1 e 2, que são peças que o próprio Bach escreveu como danças. Essa ideia maravilhosa surgiu do Jardel, que montou o projeto e eu a abracei. Fizemos as suítes, o Henrique (meu filho) e eu. Para mim, a experiência foi muito marcante porque, na hora em que eu estava gravando, estávamos passando por todo o processo. Primeiro, gravamos o áudio, e depois fizemos a gravação do vídeo no local. Aí tem o ambiente, o figurino e assim, tudo influencia. Além das gravações, também houve sessões de fotos. Portanto, foi uma experiência muito gratificante para mim. E ter toda uma equipe envolvida tornou o processo complexo. Eu não tinha ideia de como seria, nunca tinha feito um clipe desse nível antes”, explica o professor.

Música e solidariedade

Além de atuar no videoclipe, o músico e professor Marcelo Gerônimo lidera um importante movimento em nosso Estado, o projeto “Orquestra de Violoncelos de MS”, cujo objetivo é ampliar o ensino do instrumento e promover sua divulgação por meio de concertos e aulas. O violoncelo é um dos principais instrumentos de uma orquestra, tendo desempenhado um papel significativo na história da música como instrumento solista em obras de Bach, Beethoven, Haydn, entre outros.

Nos anos de 2004 e 2005, em Mato Grosso do Sul, havia relatos da existência de apenas um violoncelista profissional atuante no mercado, segundo Jardel. No entanto, nos últimos anos, devido à maior acessibilidade ao instrumento e à chegada de profissionais de outros Estados, houve um aumento significativo no interesse pelo instrumento em Mato Grosso do Sul. Ainda assim, o projeto, regido por Marcelo Gerônimo, surge como uma iniciativa de quebrar ainda mais barreiras e difundir o instrumento em Mato Grosso do Sul. O incentivo ao instrumento surgiu por meio da realização de formação continuada (aulas) que aconteciam no Centro Cultural José Octávio Guizzo e apresentações de concertos gratuitos pelo interior da cidade, o professor buscou oferecer oportunidades de aprendizado a novos alunos que desejam aprender, mas muitas vezes enfrentam barreiras como o alto custo das aulas ou a falta de acesso a professores.

“Esse projeto, o Orquestra de V i o l o n c e l o, já está em andamento há algum tempo, desde 2017, se não me engano. Foi uma experiência muito profícua e rendeu ótimos resultados. O projeto, em si, abraçou diversos alunos de todas as idades. Além dos concertos que apresentamos pelo interior, passamos por várias cidades”, disse Marcelo. Em dias atuais, o projeto não continua com a programação de aulas gratuitas. Contudo, conforme comentou o maestro Jardel, as expectativas são de que o projeto possa continuar, caso seja aprovado em editais destinados ao setor cultural. Assista aos dois videoclipes no YouTube.

Por Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: