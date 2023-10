Multidão se reúne para bater recorde de pessoas vestidas de Homem-Aranha

Uma multidão se reuniu no Obelisco de Buenos Aires, no domingo (29), para realizar um feito peculiar: bater um recorde de pessoas fantasiadas de Homem-Aranha. Centenas ou milhares de pessoas se reuniram para tentar bater o recorde da Malásia, que reuniu 685 pessoas fantasiadas do super herói.

A iniciativa foi do influenciador Uki Deane, o principal promotor da ideia nas redes sociais. No sábado (28), ele publicou um vídeo convocando homens, mulheres e crianças para comparecerem ao ponto turístico da Argentina. Deane possui 12,6 mil seguidores no X (antigo Twitter) e 411 mil no Instagram.

Cada participante assinará um formulário para contabilizar os participantes que deverão usar máscara e posteriormente será conhecido o tão esperado resultado. A expectativa é de ultrapassar a marca dos malasianos.

Diversão e política

De um lado do Obelisco, uma multidão estava reunida para bater o recorde mundial de pessoas vestidas de Homem-Aranha no mesmo lugar. Do outro, apoiadores do candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, alegava fraude no pleito do país.

O protesto reuniu poucas pessoas. Milei está no segundo turno contra Sérgio Massa, que ficou em primeiro lugar na votação do primeiro turno.

Com informações do SBT News.

