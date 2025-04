MSmusic: estúdio traz para Capital experiência e tecnologia

Com nomes como Luan Santana e Munhoz e Mariano no portfólio, estúdio traz para a Capital experiência e tecnologia

A cena musical em Campo Grande sempre foi forte, e a cidade compõe um eixo de sucesso no mundo do sertanejo, com grandes nomes saindo daqui como Luan Santana, Michel Teló e João Carreiro. Um dos destaques no meio da produção local é Max Santana, proprietário do MS Music, estúdio que possui estrutura ampla voltada especialmente para a produção musical e gravações.

O portfólio de serviços é completo e atende todas as etapas da cadeia de produção sonora. “Oferecemos tudo voltado a áudio: captação, edição, arranjos, produção musical, mixagem e masterização”, explica o produtor em entrevista ao jornal O Estado. Além disso, o estúdio atua também no desenvolvimento de carreira dos artistas. “Trabalhamos com produção, planejamento e organização artística”, complementa Max.

Conforme o proprietário e produtor, um dos destaques do espaço é a escolha por uma estrutura analógica. “Eu dou muita atenção para isso, um microfone específico para cada instrumento, uma atenção maior na microfonação, interface de áudio e conversores de alta definição”, detalha. Pensando nas novas demandas do mercado, o estúdio também está ampliando sua atuação para além do áudio. “Estamos implementando a parte de vídeo agora. Contamos com parceiros para entregar para o cliente um projeto audiovisual”, revela o produtor, que busca oferecer soluções completas para artistas e criadores de conteúdo.

Mercado

Para o jornal O Estado, Max relembra que está no ramo da produção musical desde 2006, ainda sob o nome de MeDstudio. Porém, a empresa se reestruturou, para se renovar e atender as demandas do mercado, desenvolvendo assim uma nova identidade. “A partir de 2024, como mudamos de endereço e trazemos um conceito novo para Campo Grande, migramos para o nome de MSmusic, trazendo assim as abreviações de Max Santana e a referência ao Mato Grosso do Sul”.

O produtor ainda recorda que, há quase dez anos, havia poucos estúdios especializados na cidade, e o auxílio técnico de pessoas com conhecimento de áudio e tecnologia também era escasso.

“Acho que o ‘boom’ [dos estúdios em Campo Grande] veio quando a internet chegou com força para nos ajudar a ter mais acesso às informações. E hoje mais ainda com a IA [Inteligência Artificial] tomando conta de tudo”.

Com a experiência de mercado, a MSmusic se destaca no trabalho com artistas que estão iniciando a carreira e estão em busca da própria identidade e estilo. “Assim foi feito com os artistas que já passaram por aqui, como: Luan Santana, Munhoz e Mariano, Conrado e Alecksandro, Loubet, dentre vários outros”.

Max acredita que Campo Grande sempre foi um grande expoente na música, com artistas, músicos e produtores oriundos da cidade e do Estado. O produtor destaca que, entre 2008 até 2018, foi o melhor momento para o cenário musical da Capital. “Me lembro que na época vinha gente de fora do Estado para gravar comigo e eles até diziam que iriam se mudar para cá, pois era daqui que saiam os maiores sucessos para o Brasil. E era mesmo, conseguimos competir com Goiânia, São Paulo e outros Estados onde o sertanejo é muito forte”, relembra.

Entretanto, o produtor pondera que houve uma perca de prestígio ao longo dos anos, e agora, ele luta para resgatar o sucesso da cidade no meio. “Mas, infelizmente, não foi aproveitado como deveria ser, muitos queriam comer o bolo sozinho e não pensaram em se unir e ajudar uns aos outros, para fomentar cada vez mais essa onda. Ficou a desejar também a questão de apoio publico e mais incentivo a turma que estava começando. Hoje, eu venho lutado bastante para a galera voltar a acreditar que Campo Grande pode voltar a ser o que já foi um dia, com os artistas que estão começando. Venho facilitado para eles poderem gerar conteúdo e estar lançando suas músicas com frequência”.

De peso

Ao longo dos anos, o estúdio de Max Santana também se tornou palco do início de muitas trajetórias promissoras da música sul-mato-grossense e nacional. Entre os nomes que passaram pelo espaço, dois artistas ocupam um lugar especial na memória do produtor: Luan Santana e João Carreiro.

“Uma galera já passou por aqui no começo de suas carreiras, mas o que mais marcou para mim foi o Luan Santana. Na época conhecido como ‘O Gurizinho’, nós fomos os responsáveis por gravar suas primeiras músicas. Outro nome que me marcou muito foi o João Carreiro, poder estar gravando com ele uma pessoa que fui e ainda sou muito fã me fez sentir realizado. Ele acabou se tornando amigo da minha família”.

“Tudo tem um começo”

Com a tecnologia em alta e um acesso mais facilitado do que era a 15 ou 20 anos atrás, o acesso da produção musical passa por um processo de democratização. Max reconhece a força dos chamados ‘home studios’, mas destaca pontos essenciais que ainda diferenciam de um estúdio profissional. “Os estúdios profissionais sempre se atentaram muito na questão do tratamento acústico, som da sala de gravação, equipamentos de captação, e claro com mão de obra muito qualificada”, afirma.

Mesmo valorizando o espaço profissional que construiu ao longo dos anos, Max evita qualquer visão elitista sobre as produções feitas em casa. “Os ‘home studios’ estão cada vez mais tomando conta do mercado. Hoje, com apenas uma plaquinha de dois canais, um notebook e um microfone, você já consegue produzir. Eu não digo amador, porque eu também comecei assim, com pouco recurso e muito limitado na questão de conhecimento; acabava precisando tirando leite de pedra. Tudo tem um começo”.

Com o tempo, dedicação e estudo, Max transformou aquele início simples em um espaço de referência. “Trabalhei bastante para construir um estúdio de qualidade e poder lançar vários artistas”, conta.

Além dos serviços de produção, o estúdio também funciona como espaço alugado para projetos diversos. “Alugamos o estúdio para a galera que quer gravar. Trabalho bastante com músicos que fazem gravações online. Como nosso Estado é bastante rico em músicos de qualidade, o pessoal de fora acaba entrando em contato com a gente para agendar”, explica Max, reforçando o alcance e a credibilidade que o estúdio conquistou dentro e fora de Mato Grosso do Sul.

Serviço: O MSmusic está localizado Rua Juvenal de Almeida, 54, Vila Planalto. Para mais informações entrar em contato pelo telefone 67 99233-8471 ou pelo instagram @msmusiccg

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram