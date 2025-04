Banda prata da casa divide palco com ícone do rock alternativo norte-americano

Os Alquimistas se apresentam ao lado de Evan Dando, vocalista da lendária banda Lemonheads

Campo Grande será palco de uma noite intensa de rock alternativo nesta quinta-feira (24). A partir das 20h, o novo espaço do Pizza Pub se transforma em uma verdadeira garagem grunge para receber o vocalista norte-americano Evan Dando, da lendária banda The Lemonheads, ao lado dos sul-mato-grossenses Os Alquimistas.

No setlist, o público pode esperar clássicos do Lemonheads, faixas raras do punk rock e até duas músicas inéditas. A parceria também promete uma homenagem ao álbum L.A.M.F. de Johnny Thunders & The Heartbreakers, com releituras ensaiadas especialmente para a ocasião — o disco, aliás, inspirou a identidade visual do evento.

Formada por Leotta (teclado e órgão), Perim (baixo) e Bo Loro (bateria), a banda Os Alquimistas é um nome de destaque na cena alternativa de Campo Grande. Com uma estética lo-fi e atitude irreverente, o trio aposta em timbres vintage e letras ácidas, gerando uma sonoridade autêntica e provocadora.

Segundo os músicos, o repertório vai sendo moldado ao longo dos ensaios. “Geralmente combinamos algumas músicas antes, mas o set sempre muda. Durante os ensaios é que sentimos o que realmente funciona. Algumas entram, outras saem. Os ensaios acabam sendo a maior parte do show — só que ninguém vê”.

Campo de Garagem

A apresentação desta quinta-feira (24) em Campo Grande não será a primeira colaboração entre o norte-americano Evan Dando, vocalista da banda The Lemonheads, e o trio sul-mato-grossense Os Alquimistas. A relação entre os músicos começou em 2023, quando Dando esteve na capital sul-mato-grossense para um show solo no palco do Teatro Mundo. Na ocasião, ele apresentou um repertório que mesclava composições próprias e clássicos dos Lemonheads.

Para a reportagem do Jornal O Estado, Bo Loro, baterista dos Alquimistas, a amizade surgiu de forma espontânea durante a passagem de Evan pela cidade. “Nos encontramos em um bar e o Evan já estava com o violão na mão. Naquela noite cantamos várias canções e a amizade nasceu ali. O Evan é um artista autêntico, ele vive isso — é inspirador para nós”, relembra.

A sintonia musical foi tão forte que, ainda em 2023, os artistas se reuniram no Estúdio 45, em Campo Grande, para gravar uma demo. A letra foi trazida por Dando e os arranjos foram desenvolvidos na hora, em colaboração com Os Alquimistas. A gravação entrou para o novo álbum solo do músico norte-americano, com lançamento previsto para este ano.

“Foi muito legal ver que ele ficou satisfeito com o resultado. Isso mostra que temos afinidade musical e respeito mútuo”, afirma Bo Loro. O laço entre os músicos se fortaleceu ainda mais quando, no fim de 2024, Evan e sua esposa Antônia convidaram o trio para tocar em seu casamento. “Nos sentimos muito honrados”, completa.

Inicialmente, o trio sul-mato-grossense participaria apenas como atração de abertura, mas decidiu convidar Dando para interpretar uma canção do Big Star — banda da qual o vocalista dos Lemonheads já havia feito uma releitura nos anos 1990. Durante os ensaios, ficou evidente a afinidade musical entre os artistas. O que seria uma participação pontual acabou se transformando em uma colaboração mais ampla, com o repertório se expandindo naturalmente à medida que descobriam influências em comum.

Campo Alternativo

A expectativa da banda Os Alquimistas para a apresentação no novo espaço do Pizza Pub é alta. O grupo enxerga o evento como parte de um movimento positivo que tem revitalizado a Rua 14 de Julho, contribuindo para a cena cultural e a vida noturna de Campo Grande.

Com a ampliação do espaço, especialmente o novo quintal, a banda acredita que a experiência do público será ainda mais envolvente. “O novo ambiente oferece mais conforto e liberdade para quem quer curtir música ao vivo. Estamos curiosos para ver como o público vai reagir a essa nova atmosfera”, comentam os músicos.

Os Alquimistas se definem como uma banda de garage rock, com fortes influências do movimento punk nova-iorquino dos anos 1970. Para o grupo, a cena punk e alternativa de Campo Grande — assim como de outras cidades do interior do Mato Grosso do Sul — tem sido fundamental para sua formação e consolidação. O contato com bandas locais e independentes de outras regiões também ajudou a fortalecer o espaço da banda no circuito underground.

“É nesse meio independente que nos sentimos parte. Sempre encontramos abertura e troca com artistas que, como nós, estão fazendo som por paixão e autenticidade. Gostamos de fazer shows diferentes. O público sempre fica animado quando trazemos convidados. Estamos muito animados para essa noite, a recepção tem sido ótima!”, pontua o baterista.

Além das apresentações ao vivo, Os Alquimistas já têm planos traçados para 2025. A banda teve um projeto aprovado pelo FMIC (Fundo Municipal de Incentivo à Cultura) para a gravação de seu primeiro álbum de estúdio, que também contará com prensagem em vinil.

Apesar da aprovação, os músicos ainda aguardam a liberação dos recursos, que está atrasada. A expectativa é de que as gravações tenham início no segundo semestre deste ano, assim que o processo for regularizado. O projeto marca um passo importante na consolidação da identidade sonora do grupo, que aposta em uma estética vintage e produção autoral.

Evan Dando

Evan Dando, atual vocalista do The Lemonheads, é uma banda de rock alternativo formada em Boston, em 1986, liderada por Evan Dando, figura central nas composições e vocais. O grupo ganhou destaque nos anos 90 com o clássico It’s a Shame About Ray e uma versão de Mrs. Robinson. Após separações e formações variadas, a banda manteve relevância com álbuns de covers, colaborações e turnês nostálgicas. Em 2025, lançam Love Chant, seu primeiro álbum inédito em 20 anos, pela Fire Records.

Serviço: O evento será realizado na quinta-feira (24), no Pizza Pub (Rua 14 de Julho, 2553). Entrada R$ 10,00 somente na hora. Bar aberto a partir das 19h.

Por Amanda Ferreira

