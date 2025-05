MS ao Vivo: Cerca de 40 mil pessoas lotaram o parque para ver Luisa Sonza

Show de abertura ficou por conta da cantora sul-mato-grossense Paolla

O primeiro show do MS ao Vivo de 2025, no domingo, 4 de maio, trouxe cerca de 40 mil pessoas para o Parque das Nações Indígenas para ver Luísa Sonza com o seu show “Escândalo Íntimo”, com abertura da cantora sul-mato-grossense Paolla.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul). O projeto trará ao longo do ano intensa programação de shows nacionais, consolidando o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que a população pode esperar para este ano surpresas incríveis. “Nós estamos na nossa primeira edição com a Luísa Sonza, que traz um ritmo diferente, e já batemos o recorde nosso das outras edições, que era o show com Jota Quest, com trinta mil pessoas assistindo. Sem dúvida alguma vai ser uma temporada muito bacana, neste projeto que é incrível, é um projeto do Governo do Estado que leva cultura de forma gratuita nesse grande espaço que é o Parque das Nações Indígenas, celebrando a natureza, celebrando a nossa cultura”.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, a Fundação de Cultura começou com o pé direito este ano. “Temos o parque todo lotado, isso significa que a população comprou a ideia, veio, a ideia é essa, a gente tentar acertar cada vez mais no gosto das pessoas de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, trazendo atrações que essas pessoas vão ficar felizes, vão comparecer aqui no Parque das Nações Indígenas. Ano passado a gente fez uma estratégia de pesquisar os nomes que seriam importantes para este ano, e já começamos com um grande sucesso que é a Luisa Sonza, vem fazendo grande sucesso no Brasil inteiro, então eu acho que também é um dos motivos para que a gente possa cada vez melhorar o público e a atração aqui em Campo Grande”.

A grande atração da noite, Luísa Sonza, disse estar muito feliz, muito honrada em receber o convite pra fazer o show em Campo Grande. “Fiquei feliz com a recepção também, que desde o aeroporto com muitos fãs, a galera me recebendo com muito carinho, isso é muito importante. Já consegui dar uma espiadinha no público, estou feliz em voltar com o show ‘Escândalo Íntimo’, é um dos últimos shows de ‘Escândalo Íntimo’ aqui no Brasil, fico feliz e vou entregar o melhor show para vocês. São muitas emoções, eu acho que ‘Escândalo Íntimo’ é esse escândalo mesmo de várias sensações, emoções, tem de tudo um pouco, tem música para chorar, tem música para dançar, eu acho que essa mistura faz a gente ser o que a gente é, todos nós humanos tendo tantas formas e sensações e sentimentos, a gente está pronta para entregar um show lindo”.

A abertura do show ficou por conta da cantora sul-mato-grossense Paolla, um dos destaques do pop/funk do Estado. Em carreira solo desde 2017, Paolla vem se consolidando com composições autorais que, juntas, já somam mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas de streaming.

