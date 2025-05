Cineclube Progeli exibe “A Usurpadora – O Musical” em uma sessão especial

Evento conta com show de salsa, bate-papo e distribuição de pipoca e pizza para o público

“Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza”. Quem já ouviu essa frase certamente lembra da personagem Paola Bracho, da famosa novela A Usurpadora. Agora, os fãs da maior vilã da dramaturgia latino-americana poderão reviver esse clássico de forma diferente. Neste sábado, o Teatro Marçal Tupã, na UFMS, receberá uma exibição especial do filme inspirado na novela, “A Usurpadora — O Musical”, às 16h30. A sessão faz parte do Cineclube Progeli, que tem como proposta integrar o aprendizado de novos idiomas com o cinema.

Criado em 2024, o Cineclube Progeli está vinculado ao Projeto de Extensão de Gêneros e Repertórios (Progeli), que oferece aulas de idiomas para estudantes e também para o público externo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Com sessões quinzenais e entrada gratuita, o cineclube busca integrar o aprendizado de idiomas como francês, espanhol, italiano e inglês com debates culturais enriquecedores, proporcionando uma experiência única para acadêmicos e comunidade externa.

Cada edição do Cineclube Progeli é organizada por professores das diferentes áreas de idiomas, que selecionam filmes relevantes para estimular debates culturais e linguísticos. As sessões já aconteceram em diversos espaços, como no Capivas Cervejarias, e, nesta edição, o encontro será no Auditório Marçal de Souza Tupã-Y. A programação contará com uma apresentação de salsa, em sintonia com a temática em espanhol, além da comercialização de doces artesanais da Doceria da Má e da distribuição gratuita de pizza, em parceria com a Pizzaria & Esfiharia Albertoni’s, e pipoca para todos os participantes.

Aprendendo Novos Idiomas

A ideia do Cineclube Progeli surgiu da necessidade de criar um espaço real de prática linguística dentro do projeto de idiomas da UFMS. Segundo o professor João Vitor de Souza para o Jornal O Estado, um dos organizadores do cineclube, o principal objetivo era oferecer aos alunos um ambiente de convivência em que pudessem conversar e interagir em outros idiomas, algo que faltava nas dinâmicas tradicionais de sala de aula.

“O cineclube, portanto, surgiu para preencher uma lacuna no ensino formal, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da oralidade e da escuta, habilidades essenciais no aprendizado de uma nova língua, mas que muitas vezes são deixadas em segundo plano”, explica.

O Cineclube Progeli já realizou diversas edições ao longo do tempo, exibindo filmes como “Shrek 2” e “De Volta para o Futuro” em inglês, “Petit Pays” em francês, “Un Mondo a Parte” e “Heureux Gagnants” em italiano. A próxima exibição será de “4 Metà”, no dia 31 de maio. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público.

A escolha das legendas varia conforme o idioma do filme. Nos filmes em inglês, as legendas também são em inglês. Para a exibição do Musical de “A Usurpadora” no dia 10 de maio, que será em espanhol, as legendas serão também no idioma original. Já para as demais línguas, por serem menos difundidas, as legendas são sempre em português.

Criando Espaços

A exibição dos filmes é sempre seguida por uma roda de conversa, momento pensado para estimular a prática do idioma trabalhado na sessão. A proposta é incentivar os participantes a se expressarem na língua que estão aprendendo, criando um ambiente de troca e imersão linguística.

“A proposta é incentivar os participantes a se expressarem no idioma que estão aprendendo, independentemente de serem ou não alunos do projeto. Além da prática linguística, o objetivo é promover o entrosamento entre estudantes de diferentes cursos e também com o público externo. Pessoas que não fazem parte da UFMS também são bem-vindas e acabam conhecendo o projeto por meio das sessões. A ideia é que o cineclube funcione como um espaço de troca, encontro e integração”.

O Cineclube Progeli também tem se mostrado um espaço de acolhimento e integração para o público imigrante. Já realizaram parceria com a Aliança Frances em sessões anteriores, professores do México e da França, além de estudantes e colaboradores dos Estados Unidos, já participaram de sessões e debates promovidos pelo projeto. A expectativa agora é ampliar essa presença, especialmente entre os alunos das turmas de Português para Estrangeiros, que recebe alunos vindos do Marrocos, Índia e Paquistão, oferecidas aos sábados na UFMS.

Debates durante os Filmes

Os debates que acompanham os filmes também abordam temas relevantes. Na exibição de Shrek 2, discutiu-se a influência dos padrões sociais e como eles favorecem alguns enquanto excluem outros. Exibições de filmes franceses já renderam discussões com conteúdo político, enquanto um longa italiano sobre o cotidiano de professores em regiões remotas gerou uma conversa sobre educação, desigualdades e os desafios do ensino.

Para a sessão do dia 10 de maio, o professor explica que a escolha de “A Usurpadora — O Musical” foi estratégica. Ele conta que tem alunos, como uma estudante da Venezuela, que assistiram à novela completa na televisão. “A Usurpadora veio muito por causa da fama da novela aqui. É uma forma de atrair o grande público, já que a recepção foi positiva em toda a América Latina”. O professor também convida a todos para a sessão e promete recebê-los de terno e gravata, mantendo a tradição e mediando a sessão da melhor forma possível.

Serviço

O Cineclube Progeli realiza sua próxima sessão no dia 10 de maio, com a exibição do filme A Usurpadora – O Musical, às 16h30, no Auditório Marçal de Souza Tupã-Y, localizado no corredor central da UFMS (Rua UFMS – Vila Olinda). A entrada é gratuita e aberta ao público. Durante a sessão, haverá distribuição gratuita de pipoca e pizzas, em parceria com a Pizzaria & Esfiharia Albertoni’s.

Amanda Ferreira

