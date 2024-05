Mostra de palhaços oferecerá oficinas gratuitas

As oficinas acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo e as inscrições estão abertas

Com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS), a Pantalhaç@s (Mostra de Palhaç@s do Pantanal), reconhecido por promover a arte da palhaçaria, traz uma programação rica em oficinas ministradas por artistas de renome internacional. As oficinas acontecem nos dias 29, 30, 31 de maio e 1º de junho, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. As inscrições estão abertas gratuitamente, mas são limitadas, e podem ser feitas aqui. Pantalhaç@s é realizada pelo Circo do Mato em parceria com o Flor e Espinho.

Um dos idealizadores da mostra, o palhaço e ator Anderson Lima, do Flor e Espinho, destaca a importância dessas oficinas para o aprimoramento dos artistas locais e para a troca cultural que enriquece o repertório dos participantes.

“Vejo que as oficinas são importantes no aspecto de contribuir para que os artistas consigam aperfeiçoar o seu trabalho, capacitar, ver coisas novas no fazer, uma vez que elas trazem experiências diferentes para pessoas com grande trânsito no meio da palhaçaria, com experiências internacionais e faz com que a gente esteja sempre se capacitando, melhorando o nosso trabalho e o que reverte para o público sempre uma qualidade melhor naquilo que é feito por aqui,” afirma Anderson.

Oficinas

A Verdade do Palhaço: Palhaçaria com Técnicas Teatrais

Ministrante: Rafael Senna (Palhaço Muzzarela)

29/05 (Quarta-feira)

8h às 12h

Com uma carga horária de 4 horas e voltada para adultos a partir dos 20 anos, esta oficina explora a arte da palhaçaria com técnicas teatrais. Rafael Senna, com uma vasta experiência em países como Brasil, Argentina, Suécia, Arábia Saudita, França e Alemanha, entre outros, traz uma metodologia única e enriquecedora. A exigência do uso de roupas pretas, grandes, compridas e fechadas pelos participantes visa criar um ambiente de foco e uniformidade, facilitando o aprendizado e a prática das técnicas ensinadas.

Oficina: Vivência: A Beleza do Ridículo – Introdução à Palhaçaria

Ministrante: Naomi Silman (LUME Teatro)

30/05 (Quinta-feira)

9h30 às 12h30

Naomi Silman, com 28 anos de experiência no LUME Teatro e formação com mestres como Philippe Gaulier, Jacques Lecoq e Sue Morrison, oferece uma oficina prática de 3 horas para maiores de 16 anos. A vivência foca na introdução ao estado sensível do ridículo, prazer do jogo e diferentes qualidades corporais que compõem a figura única e pessoal do palhaço. Elementos como respiração, impulsos físicos, sensações no corpo, foco, olhar, relação com o público e expressão corporal são abordados para proporcionar uma experiência completa e enriquecedora.

Oficina: Partitura Física para Palhaçxs – A Descoberta do Corpo Cômico

Ministrante: Payasa Maku Fanchulini

31/05 (Sexta-feira) e 01/06 (Sábado)

9h às 11h

Destinada a adultos a partir dos 20 anos, esta oficina de 4 horas conduz os participantes pela pesquisa sobre desarticulação, criação e escrita dramatúrgica de cenas cômicas silenciosas. Payasa Maku Fanchulini trabalha com os canais de comunicação como gesto, movimentos, som, ruído e palavras, além dos tônus musculares e dinamismos, promovendo uma exploração profunda do corpo cômico.

O festival, com sua programação diversificada e de alta qualidade, com inúmeras apresentações que compreendem o universo da palhaçaria e promete uma experiência enriquecedora para todos os participantes, proporcionando o aprimoramento técnico e artístico dos envolvidos.

A Pantalhaç@s conta com recurso do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), via edital da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio do Governo do Estado.

Com informações da Assessoria

