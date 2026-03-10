Morada dos Baís recebe evento que destaca a voz feminina na literatura

Em celebração ao Mês da Mulher, a Morada dos Baís recebe no dia 12 de março, às 14h, o evento “Mulher – Encontro de Gerações”, que reunirá escritoras, jovens e estudantes da rede pública em torno da literatura e da troca de experiências.

A iniciativa é uma parceria entre a Fundac (Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande) e a Aflams (Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul). A programação contará com leitura de poesias, relatos de trajetória e reflexões sobre o papel da mulher na literatura e na sociedade.

Entre os participantes estão estudantes da AEL (Academia Estudantil de Letras), da Escola Estadual Emidgio Campos Vidal, projeto criado pela professora Thaís Barbosa para incentivar a leitura e aproximar os alunos da produção literária brasileira.

Durante o encontro, acadêmicas da AFLAMS e estudantes também compartilharão experiências e leituras, destacando o papel transformador da literatura e a valorização da voz feminina. A programação integra as ações culturais promovidas em Campo Grande ao longo do mês de março.