ANAVITÓRIA traz show da turnê “Claraboia” à Capital e Dourados

Apresentações serão em Campo Grande e Dourados no fim de semana

A dupla Anavitória chega a Mato Grosso do Sul com o show da turnê “Claraboia”, novo projeto musical lançado de surpresa com 20 faixas inéditas. Em Campo Grande, a apresentação acontece no dia 14 de março, às 21h, no Ginásio Dom Bosco. Já em Dourados, o show será realizado no dia 15 de março, às 19h, no Centro de Eventos UNIGRAN. Os ingressos para ambas as apresentações variam de R$ 80 a R$ 260 e estão disponíveis no site da Ingresso Digital.

O espetáculo apresenta ao público as canções do álbum “Claraboia”, considerado o disco “irmão” de Esquinas. Enquanto Esquinas traz uma sonoridade mais urbana e produzida, Claraboia revela um lado mais íntimo e cru da dupla, com arranjos simples, baseados principalmente em violão e piano. O trabalho conta ainda com participações especiais de Rubel e Bruno Berle, reforçando o clima sensível e experimental do projeto.

O disco nasceu a partir de uma experiência criativa vivida pela dupla em uma casa no interior de São Paulo, onde montaram um estúdio improvisado para compor e gravar de forma livre e espontânea. O resultado é um álbum marcado pela simplicidade, com vocais suaves, canções quase sussurradas e letras que exploram memórias, afetos e pequenos momentos da vida cotidiana.

