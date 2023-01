Moinho Cultural será homenageado no Carnaval de Corumbá

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano será homenageado no Carnaval de Corumbá 2023. O Bloco Águia da Vila compôs um samba em homenagem à instituição. A composição será lançada no próximo dia 21 de janeiro, às 21h, na Chácara 1054 – R. Número 1, 16, em Corumbá, em evento organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá.

Presidente do bloco carnavalesco, Piano explica que, inicialmente, tinha três pessoas em mente para serem homenageadas neste ano. Mas, depois de assistir o Moinho In Concert, em dezembro do ano passado, no Centro de Convenções do Pantanal, ele mudou completamente de ideia.

“A ideia era homenagear algo de Corumbá. Quando assisti a apresentação no fim do ano, decidi que era hora de homenagear o Moinho Cultural”, relembra Piano, sobre o espetáculo que comemorou os 18 anos de existência do Moinho Cultural.

A missão de compor um samba em homenagem à instituição foi passada para Pedro Castro, o Pedrão, compositor do bloco. Em quatro dias, estava tudo pronto.

“Nasceu a arte em frente ao Pantanal. Tem sinfonia no Moinho Cultural. Ver o sorriso das crianças, só felicidade. Transformando vidas na cidade. Voa, águia! Leva o sentimento em seu coração. Onde se fez o trigo, hoje se colhe emoção. A semente de um sonho, virou um centro cultural”, diz um trecho da composição.

Piano conta que o samba já foi enviado para o Rio de Janeiro, onde será gravado. O lançamento será no dia 21 de janeiro, em um evento dos blocos carnavalescos de Corumbá, na Chácara Mil, como é conhecido o local. Já na avenida, o samba será apresentado durante o desfile do Águia da Vila, no dia 18 de fevereiro.

Para a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, a homenagem é um abraço nas mais de 23 mil crianças, adolescentes e jovens já atendidos pela instituição, em Corumbá.

“É algo incrível para o Moinho Cultural, vem coroar nossos 18 anos de existência. Mas, principalmente, coloca o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano como um patrimônio de Corumbá e do nosso estado. Ser reconhecido como um patrimônio cultural do Estado e transformado em samba, desfilando na avenida, é um carinho e abraço imenso em todos nós. Estamos muito felizes e reverenciamos este momento incrível”, afirma.

SERVIÇO: Os interessados em acompanhar o lançamento do CARNAVAL 2023, organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá, será no próximo dia 21 de janeiro, às 21h. Ingressos estão no valor de R$ 20,00 e podem ser adquiridos por meio do contato (67) 99266-8523.

