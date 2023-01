Fred e Ricardo vencem prova de imunidade do BBB 23 após 12 horas

Fred e Ricardo foram a dupla vencedora da primeira prova da nova edição do Big Brother Brasil 2023. Além de imunidade na primeira semana, cada um ainda garantiu R$ 10 mil.

Os participantes seguiram na disputa de resistência até às 11h50 desta terça-feira (17). A duração total da dinâmica foi de quase 12 horas.

Como foi a prova

Posicionadas em um totem, as duplas deveriam ficar atentas ao telão. Sempre que uma produção do patrocinador aparecesse na tela, os brothers deveriam bater o mais rápido possível no botão a sua frente. A cada rodada, a dupla que batesse primeiro no botão relaxava por alguns instantes no sofá. Enquanto isso, os outros participantes iam para uma sala apertada. Ao sinal sonoro, todas as duplas voltavam aos seus totens e aguardavam o início da próxima rodada. Caso uma dupla apertasse o botão antes do esperado, estava eliminada. As duplas Tina e MC Guimê e Cristian e Marvvila foram as primeiras a deixar a prova e, como explicado por Tadeu Schmidt, não participam da prova do líder na quinta-feira (19).

Mudanças

A nova edição do BBB (Big Brother Brasil) promete diversas novas dinâmicas que vão agitar a competição. O programa ainda nem começou e o público já têm uma missão importante, a de escolher os brothers e sisters favoritos e votar para a formação de duplas.

Logo após o anúncio dos 22 participantes que irão competir pelo prêmio milionário, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara Lima revelaram que na primeira semana o jogo funcionará em duplas, formadas entre participantes do Camarote e Pipoca.

“Lembrando que, com exceção da primeira dupla de Pipocas, formada por Gabriel e Paula, da Casa de Vidro, todas as outras devem ser formadas com um Pipoca e um Camarote. E por que fazer todos esses matches antes do BBB 23 começar? É porque durante a primeira semana, eles vão ter que jogar em duplas”, começou Tadeu.

Ana Clara complementou dando mais detalhes de como será a dinâmica. “Provas, Liderança, Paredão. Tudo vai ser disputado por uma dupla.”

Com informações da repórter Lethycia Anjos

