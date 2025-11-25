Moinho Cultural promove seminário regional sobre diversidade e cultura na fronteira em Corumbá

O Moinho Cultural vai integrar o Festival Arte e Cultura do IFMS com o Seminário Regional do Pontão de Cultura Moinho Cultural – Unindo os Pontos, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, em Corumbá (MS). O evento faz parte do TCC 951873, firmado entre o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, dentro da Política Nacional de Cultura Viva.

A parceria com o IFMS permitirá ampliar o alcance das atividades, atingindo públicos de diferentes idades e fortalecendo a circulação cultural na região de fronteira. Durante três dias, educadores, artistas, gestores públicos e representantes de instituições culturais participarão de debates, apresentações e trocas de experiências sobre temas como diversidade, fronteira e antirracismo.

A abertura, no dia 27, será conduzida pela diretora artística do Moinho Cultural, Márcia Rolon, que fará um panorama do Pontão de Cultura e das ações desenvolvidas no território, destacando impactos sociais e culturais na região. Márcia também compartilhará a trajetória do Moinho Cultural e reforçará a importância do fortalecimento da cultura local e comunitária.

No segundo dia, 28 de novembro, a programação começará com a fala de Caroline Garcia, produtora cultural e coordenadora do MinC (Ministério da Cultura) em Mato Grosso do Sul, que abordará o papel dos Pontões de Cultura na articulação de iniciativas culturais e comunitárias. Mesas-redondas vão discutir temas como diversidade, xenofobia e antirracismo, com apresentações da Cia de Dança do Pantanal e depoimentos sobre identidade e representatividade cultural.

Além das mesas, será realizada uma oficina sobre associativismo e cooperativismo, ministrada pelo professor Anderson Luis do Espírito Santo. Voltada a coletivos culturais, a atividade tem como objetivo orientar sobre formalização jurídica e fortalecimento organizacional, promovendo autonomia e sustentabilidade para iniciativas locais. O dia ainda contará com concerto da Orquestra de Câmara do Pantanal, que apresentará temas de filmes em homenagem à Festa de Cosplay do IFMS.

O encerramento, no dia 29, terá um momento de integração e celebração. Colaboradores, parceiros e familiares participarão da confraternização no IFMS, enquanto o Moinho Cultural realizará o ensaio geral do Moinho in Concert, reunindo todos os participantes e equipe técnica. O seminário promete reforçar o compromisso com a cultura viva, a diversidade e o fortalecimento das ações artísticas e comunitárias na fronteira Brasil–Bolívia.

