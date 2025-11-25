Campanha ‘Caixa Encantada’ inicia triagem dos brinquedos doados em MS

Foto: Álvaro Rezende
Foto: Álvaro Rezende

A campanha de arrecadação de brinquedos “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo” chega na sua reta final. Nesta segunda-feira (24), foi realizado o último dia D nas secretarias estaduais e já inicia a triagem dos itens no Centro de Convenções Albano Franco. O objetivo é contemplar milhares de crianças durante o período de Natal. Um ato de solidariedade e esforço coletivo.

Esta iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul está na sua 10° edição, com participação efetiva dos servidores estaduais e das instituições parceiras. O encerramento oficial da campanha está previsto para o dia 1° de dezembro. Já as entregas dos brinquedos começam no dia 2 e seguem até 8 de dezembro.

“O impacto que esta campanha tem para estas famílias é muito grande. Meu sentimento é de gratidão por este comprometimento de todo mundo que participou e mobilizou as doações. A sociedade é construída pelas nossas atitudes e esta doação vai fazer a diferença na vida de muita gente. Nossa meta é chegar a 100 mil brinquedos”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, destacou que os brinquedos vão chegar às crianças que não teriam brinquedos no Natal, beneficiando toda família. “Quando a gente atende estas crianças a gente ajuda a família inteira. Sempre nos contam o esforço dos pais que precisam abrir mão de algo para dar o presente. A campanha está muito bonita e vale a pena todo o esforço”.

Para o secretário estadual de Administração, Frederico Felini, o sucesso desta edição é uma união de esforços de toda equipe e servidores estaduais. “Ano passado foram 75 mil brinquedos distribuídos em mais de 40 municípios. Já neste ano mais de 50 cidades fizeram pedidos de brinquedos para quem precisa. Isto mostra a credibilidade da nossa campanha”.

Dia D

O último dia “D” da campanha passou por várias secretarias como Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e SAD (Secretaria de Estado de Administração).

“A campanha é feita por todos nós. As pessoas se envolvem neste projeto. Quando participamos destas ações solidárias percebemos que elas fazem bem para nós, engradece nosso coração. Aqui arrecadamos 12.684 brinquedos”, afirmou a secretária adjunta de Governo, Ana Nardes.

O chefe da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, elogiou a dedicação e empenho dos servidores. “Toda vez que a campanha chega aqui o pessoal se dedica, se solidariza pela causa. E o resultado final são as entregas dos brinquedos, que é o objetivo maior que podemos proporcionar”.

A ajuda e o ato de solidariedade chega a muitos lugares. Miguel Menezes de apenas 15 anos, faz parte da ONG Sonhadores, uma das entidades contempladas pela campanha. Lá ele participa da área musical e também fez a sua contribuição, ao fazer a música da edição deste ano da Caixa Encantada. “Uma iniciativa muito importante que contribui com muitas crianças. Foi muito especial ajudar na composição da canção”.

Com Gov MS

 

