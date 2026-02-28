Médico e escritor lança livro de contos neste sábado

Neste sábado (28), das 16h às 19h, o médico e escritor João Francisco Santos da Silva lança seu primeiro livro solo, O Polonês Melancólico, no Café Doce Lembrança, localizado na Rua Dom Aquino, 2055, em Campo Grande (MS). A obra é uma coletânea de contos com temática existencialista, na qual o autor mergulha nos conflitos e dilemas emocionais que atravessam as diferentes fases do ciclo da vida.

As narrativas percorrem desde o período pré-natal, nascimento e infância, passando pela vida adulta e terminalidade, até reflexões que vão além da morte. Em seus textos, João Francisco mescla memórias pessoais com situações do cotidiano, revelando um olhar atento e sensível sobre a condição humana. A orelha do livro foi escrita pelo jornalista Alex Fraga, parceiro de diálogos literários e incentivador da produção cultural local.

Natural de Curitiba (1967) e radicado em Campo Grande (MS), João Francisco Santos da Silva é médico clínico geral e acupunturista. Divide sua rotina entre a prática médica e a literatura, escrevendo contos, crônicas e histórias infantis. Também colabora com produções literárias publicadas aos sábados no blog do Alex Fraga.

Com textos já publicados em antologias e revistas literárias, o autor conquistou o 2º lugar no IV Prêmio Literário de Direitos Humanos Prof. Eduardo C. B. Bittar, em 2024.

O Polonês Melancólico marca sua estreia em livro individual e já esteve entre os 10 melhores livros de contos na Bienal de Literatura de Mato Grosso do Sul. O lançamento é aberto ao público e contará com sessão de autógrafos.

