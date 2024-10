Músicos se unem para show solidário e lançamento digital de álbum pioneiro na cena do Blues MS

Com muita história e emoção, o blues está entrelaçado nas raízes sul-mato-grossenses da música, inclusive, mais do que muitos imaginam. O guitarrista e cantor Luis Avila, volta ao Brasil para uma celebração especial: o show ‘Mato Grosso do Blues’, realizado no próximo sábado (5), na Cervejaria Canalhas.

Mais do que um reencontro com o palco de Campo Grande e amigos da cena local, o evento marca o lançamento digital do álbum ‘Blues e Sonhos no Rio dos Tuiuiús’, de José Boaventura, um dos pioneiros do blues no Estado. Ávila, que hoje atua na cena londrina do blues, trará um repertório 100% regional, em uma noite que promete resgatar memórias dos grandes gênios do gênero, e arrecadar fundos para o tratamento de saúde de Rosangelo Nascimento, em uma união perfeita entre arte, legado e solidariedade.

Guitarrista, cantor e produtor, Luis Ávila tocou com todos os pioneiros do blues do Estado, como Zé Pretim, José Boaventura e Bêbados Habilidosos. O artista, que já está em solo campo-grandense, vai matar saudade dos amigos e dos palcos. Assim como os homenageados, Ávila também faz parte da história do desenvolvimento do blues no Estado.

“Ser parte de uma história é um privilégio, todos somos parte de alguma história, mas ser parte dessa história em particular é um privilégio, é uma honra, é um grande aprendizado, hoje eu vivo no Reino Unido, em Londres, onde é considerado um dos grandes berços do blues mundial”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

O show “Mato Grosso do Blues’ nasceu no ano passado, de forma despretensiosa. “Este show tem uma história. Na verdade, a primeira vez que apresentei ele foi ano passado no Bonito Blues & Jazz Festival. Ao longo destes anos, eu toquei com músicos do Brasil inteiro, de blues, com o grande Greg Wilson, do Blues Etílicos, que faleceu este ano, com outros grandes nomes do blues brasileiro e internacional também. Então, sempre que eu posso, eu faço essas conexões para o festival”.

Morando em Londres, Avila havia retornado para Mato Grosso do Sul para férias, porém a data coincidiu com a do Festival. Convidado para tocar, ele relembra que não tinha banda, não tinha repertório, mas a vontade era de tocar o blues criado em Mato Grosso do Sul, algo que era até então inédito para um festival.

“Com exceção dos Bêbados Habilidosos, nunca ninguém fez um show de música no Festival, com 100% de músicas de MS. Então foi um marco, teve uma repercussão muito grande e positiva, todos acharam sensacional. Foi um dos shows que mais gostei na vida, e agora, voltando para Campo Grande para as férias, achei interessante repetir esse show aqui, e é uma ideia que pretendo manter”, revela.

Solidariedade

Toda a bilheteria do show será doada à campanha que está sendo realizada por amigos para o tratamento de saúde de Rosangelo Nascimento, que está com uma doença degenerativa, que o está impedindo de andar e trabalhar.

Para o músico, o ativismo social e luta pelas causas sempre faz parte da sua vida, com histórico de trabalho no Ismac (Instituto sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas), na Cufa (Central Única de Favelas) durante a pandemia, e apoio constante a um dos amigos mais queridos, o também músico Zé Pretim, que faleceu em 2021.

“Eu acho que a gente não está nesse mundo a passeio. Para mim, o U2, são um exemplo perfeito do que um artista deve ser dentro e fora dos palcos. Vivemos em um mundo cada vez mais difícil, mais desigual, onde você pode escolher ter seus milhões na conta e não fazer nada, ou utilizar do privilégio de ser famoso, ter algo assim, e tentar fazer um mundo melhor”.

Amigos de Rosangelo Nascimento, mais conhecido como ‘Nasci Rock’, estão se mobilizando, por meio de uma vaquinha, para angariar recursos para uma cirurgia. O artista foi diagnosticado com a doença ‘artrose lombar’, que interfere na mobilidade do paciente, que pode causar certa limitação devido a uma sobrecarga na coluna. Ele está em uma cadeira de rodas atualmente, sem poder trabalhar.

“Conhece o Rosangelo desde quando tocava com o Bêbedos Habilidosos, no antigo Stones Blues Bar, na Ceará, quase 30 anos atrás. Ele é um cara que sempre esteve envolvido, sempre apoiou as bandas, independente se eram famosas ou não. É um amigo de longa data. Sempre que fiz eventos para ajudar músicos passando por dificuldades, ele estava lá. Hoje, é ele quem precisa de ajuda. A fila de espera do SUS para que ele faça a cirurgia para reverter esse quadro, é muito grande, talvez não de tempo dele fazer e se recuperar. Então, estamos correndo para que ele faça no particular, mas não é barato. Quanto mais gente puder ajudar, melhor”, destacou Ávila.

Este show também marcará o lançamento digital do Álbum “Blues e Sonhos no Rio dos Tuiuiús”, de José Boaventura, o primeiro disco de Blues da música sul-mato-grossense, lançado em 2002, e como José Boaventura faleceu em 2005, o álbum jamais foi lançado nas plataformas digitais. O show também contará com a presença de músicos importantes do Blues e da própria música regional do MS: Jerry Espíndola, Marcelo Rezende e Rodrigo “Mr. Blues” (Bêbados Habilidosos) Clayton Sales, Adilson “Big”, Leca Harper, Renan Heimbach, João Ricardo e General R3.

Ansiedade

As minhas expectativas são as maiores possíveis. Todos os convidados ali são verdadeiros irmãos que a música me deu ao longo dessa estrada. São pessoas que fazem parte da minha vida, da minha caminhada, pessoas com quem eu toquei junto, pessoas com quem eu já fui convidado, pessoas com quem eu tive banda, pessoas que eu produzi. Eu gosto de shows assim, onde tem participações especiais, onde os amigos se encontram.Tô doido pra encontrar todo mundo, com certeza, já tô aqui na adrenalina do show, só de você me fazer essa pergunta, já parece que eu já visualizei a situação, o que vai acontecer no sábado.

O público pode esperar música da mais alta qualidade, música sul-mato-grossense da mais alta qualidade. A minha banda, inclusive, é formada de alguns dos melhores instrumentistas do Estado.

Emoção

Mesmo morando fora do país, Ávila retorna com um show que tem muito significado para ele. “Sempre é estar de volta à casa. Praticamente tudo que eu sei, eu aprendi aqui, eu me preparei aqui. Onde eu me criei como músico, inclusive eu tento levar minhas raízes sul-mato-grossenses lá, porque é um mercado musical muito concorrido. Esse show eu já realizei em outros momentos e eu já me emocionei, eu sei que eu vou me emocionar porque eu sou um cara que eu me emociono fácil com a música”.

Durante a entrevista, o músico confessou que estava trocando as cordas da guitarra de João Boaventura, dada pelo filho dele. Boaventura foi um dos pioneiros do Blues em Campo Grande, mas faleceu em 2005. “Vou levar para o palco a guitarra dele e do Zé. Eu me emociono com as músicas, tudo tem história, tem saudade. Com certeza será muito emocionante. Eu já fico emocionado de antemão, tem uma carga muito intensa, a gente celebra a memória dos amigos, é uma forma de eternizá-los. Será muito especial”, finaliza.

Serviço: O Show acontecerá na cervejaria Canalhas, no dia 05 de outubro (sábado) com início previsto para as 19:00 (atenção para o horário, pois o local fecha cedo)

Por Carolina Rampi

