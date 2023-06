Maria Cecília e Rodolfo é uma das oito atrações da festa que começa hoje na Praça do Rádio

[Texto: Lívia Bezerra, Jornal O Estado de MS]

Aguardado por muitos campo-grandenses, o 21º Arraial de Santo Antônio começa hoje (9), a partir das 16h, na praça do Rádio, com mais de 20 barracas de alimentos, bebidas e artesanato e oito atrações musicais, sendo uma delas a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo, que avisa: “Preparem o coração, Campo Grande! Será lindo demais”.

Com uma extensa programação até a próxima terça-feira (13), Dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, o arraial terá celebração religiosa, apresentação de quadrilhas e shows musicais de Marlon Maciel, João Haroldo e Betinho, orquestra de violas de Valinhos, Fred e Victor, grupo Ipê da Serra, Patrícia e Adriana e Trio Violada.

“Meu Deus! Que terra, que felicidade! Queria que vocês pudessem sentir o que estamos sentindo aqui, dentro [do coração]… Será um show lindo, cheio de amor e energia. É uma terra de gente muito boa, nosso primeiro público. Então, é esse misto de emoções mesmo, não tem como ser diferente!”, assim descreve Maria Cecília durante entrevista ao jornal O Estado, sobre o show a ser realizado no arraial, na próxima segunda-feira (12).

A festança está garantida entre hoje (9) e a próxima terça-feira (13), na praça do Rádio, com as barracas funcionando a partir das 16h, celebração religiosa todos os dias às 18h, seguida de apresentação de quadrilhas, às 19h e shows musicais começando às 21h. Hoje (9) tem show do músico e acordeonista Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho.

“Estamos com uma expectativa muito boa, pois é um arraial tão consagrado em Campo Grande e rever nosso público é uma grande honra para nós. O público campo-grandense é diferenciado, sempre canta junto com a gente os nossos sucessos e sempre estão presentes em todos os shows”, afirmam João Haroldo e Betinho, que já acumulam 26 anos de estrada na música sertaneja.

Amanhã (10), quem sobe ao palco é a orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor. Já no domingo (11), a animação fica por conta do grupo Ipê da Serra, seguido a dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O Trio Violada e a

dupla Maria Cecilia e Rodolfo são as atrações do penúltimo dia de festa, na segunda-feira (12). A dupla já está na expectativa e ressalta que os shows em Campo Grande são sempre especiais.

“Nossa! Cantar e tocar em Campo Grande é sempre muito especial! É uma honra a gente participar dessa grande festa. Estamos vivendo um misto de felicidade e ansiedade por isso, afinal, foi aqui, em Campo Grande, onde tudo começou! Dia de reunir a família, os amigos, os fãs e o público todo dessa cidade linda, que amamos tanto!”, diz Rodolfo.

Maria Cecília completa, dizendo que o show terá um repertório com todos os grandes sucessos da dupla. “O público vai cantar do início ao fim. Tocar em Campo Grande, como já dissemos, é sempre muito especial. Então, vamos revisitar a nossa história junto a vocês e transformar isso em música! Só digo uma coisa: a festa não tem hora para acabar, não!”.

Com uma mistura de vanera, arrocha, funk e música raiz, o Trio Violada, que se apresenta também na segunda-feira, garante muita energia para o show, no arraial. “Nossa expectativa é fazer uma apresentação com muita energia, vibrante com músicas do Tradição, que Gerson fez parte dessa história de sucesso. O público de Campo Grande gosta de alegria, show diferente e tudo o que o Trio faz. Esperamos que agrade ao público, pois teremos muito empenho para isso”.

SERVIÇO: O Arraial de Santo Antônio é realizado pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e pelaPrefeitura de Campo Grande e acontece nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de junho, a partir das 16h, na praça do Rádio. A praça fica na avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco com a rua Padre João Crippa e rua Pedro Celestino. A entrada do evento é gratuita! Acesse também: Energisa aumenta número de clientes e lucra R$ 118,6 milhões, no trimestre