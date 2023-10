MARCO Museu irá exibir cinema ao ar livre nesta sexta-feira

No último domingo de cada mês, a partir das 18h30, um evento especial toma vida nas proximidades do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO), localizado no coração do Parque das Nações Indígenas. Trata-se do Projeto CineMARCO, uma iniciativa cultural que transforma o paredão do museu em uma tela de cinema ao ar livre, proporcionando uma experiência cinematográfica única e gratuita para a comunidade local.

Este mês, em uma noite de sexta-feira, 6 de outubro, a abertura do Projeto CineMARCO é marcada pela exibição do filme “Flores de Bálsamo“, dirigido por Henrique Arakaki, Karen Freitas e Lucas Miyahira. Os diretores estarão presentes para uma conversa envolvente com o público.

O local do evento, o Paredão do MARCO/Docas, proporciona uma atmosfera única para apreciar o cinema ao ar livre. A rua Antônio Maria Coelho, número 6000, no Parque das Nações, se torna o ponto de encontro para amantes do cinema, cultura e aqueles que desejam desfrutar de uma noite especial.

Além da exibição do filme, o evento também traz uma série de atrações especiais:

Apresentação de Sanshin:

O público terá a oportunidade de se encantar com a música do Sanshin, um instrumento musical tradicional da Ilha de Okinawa, apresentado por Matheus Arakaki.

Ação Solidária:

Como parte de uma iniciativa solidária, o Projeto CineMARCO incentiva os visitantes a doarem brinquedos, proporcionando alegria e apoio a crianças em necessidade.

Flores de Bálsamo

A sinopse de “Flores de Bálsamo” promete uma experiência emocional e reflexiva: a descoberta de um antigo instrumento musical conduz a um jovem em uma jornada para redescobrir as tradições da Ilha de Okinawa. Ao mesmo tempo, esta descoberta desperta memórias de seus bisavôs, tornando-se um elo entre o passado e o presente. As histórias de um casal de idosos envolvem o espectador em uma reflexão profunda sobre a relação entre som, memória, continuidade cultural e mudança.

O filme, foi aclamado por sua narrativa envolvente e comovente, que mergulha na rica tradição musical da Ilha de Okinawa e nas memórias de seus protagonistas. Desde sua estreia, “Flores de Bálsamo” tem sido uma jornada marcante de descoberta cultural, memória e reflexão.

Uma das mais recentes honrarias recebidas pelo documentário foi o “Prêmio Curta do Mato de Melhor Documentário” e o “Prêmio Extra de Melhor Roteiro” durante a 8ª Mostra Audiovisual de Dourados, que aconteceu no Cineauditório da UFGD. Além dos prêmios, o documentário também tem viajado por diversos festivais e eventos culturais, alcançando públicos de diferentes partes do Brasil e até mesmo internacionalmente. A jornada do filme incluiu exibições notáveis, como:

16° Festival América do Sul Pantanal: “Flores de Bálsamo” encantou os espectadores deste prestigioso festival, proporcionando uma experiência única de imersão na cultura e nas tradições de Okinawa.

"Flores de Bálsamo" encantou os espectadores deste prestigioso festival, proporcionando uma experiência única de imersão na cultura e nas tradições de Okinawa.

O documentário continuou a sua trajetória de sucesso, participando deste festival que celebra o cinema regional e nacional.

A cidade de Chapada dos Guimarães foi palco de uma exibição especial de "Flores de Bálsamo" na Mostra Luzes do Cerrado, demonstrando o alcance geográfico e temático do filme.

Além destes reconhecimentos notáveis, “Flores de Bálsamo” foi exibido durante eventos culturais importantes, incluindo o “Shimanchu nu Moashibi” e a “Noite das Artes de Okinawa”, promovidos pela Associação Okinawa de Campo Grande. Também esteve presente no encontro cultural “50 Anos da ‘Reversão’ de Okinawa: Comemorar o quê?”, realizado pela comunidade uchinanchu de São Paulo.

Este projeto é realizado em parceria com a Aliança Francesa de Campo Grande, reforçando a importância da colaboração internacional e da promoção da cultura por meio do cinema. O CineMARCO oferece um espaço único para a comunidade desfrutar de cinema de qualidade, cultura e interações significativas.

Serviço:

Data da Abertura: 06 de outubro (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Paredão do MARCO/Docas ao ar livre. Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações.

