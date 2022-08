Gastronomia e cultura: Festival da Carne de MS traz os melhores cortes e receitas aliados à boa música

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

Neste fim de semana acontece o Festival da Carne de MS edição 2022, entre a sexta-feira (5) e o domingo (7). O evento faz parte das festividades dos 123 anos de Campo Grande e será realizado no Armazém Cultural, com estações de alimentação, workshops, palestras, chefs renomados, cervejas e chopps artesanais, área kids e diversão, além de muita música boa, para os apreciadores da carne.

Promovido pela Fest Food’ n Fun, o evento tem por objetivo valorizar a gastronomia, a cultura e a pecuária do Estado, que tem no segmento, uma de suas principais bases econômicas, além de valorizar a produção local, servindo carne sul-mato-grossense, o que fortalece a cadeia produtiva regional.

Henrique Corrêa, um dos organizadores do evento, explica que o evento fortalece a economia e a gastronomia regional. “Contamos com importantes parceiros, que oferecerão ao público, produtos da mais alta qualidade e sabor. Mais que um evento gastronômico, o Festival da Carne tem o objetivo de fortalecer a economia e nossa gastronomia regional que é tão rica em sabores”.

O presidente da ABPO (Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável), Eduardo Cruzeta, afirma que o evento coloca em evidência produtos que levam em consideração o respeito ao meio ambiente. “Nos sentimos honrados em apoiar este evento, que promove a carne do Mato Grosso do Sul, com notória reputação mundial em qualidade e respeito ao meio ambiente.

A carne orgânica com terroir pantaneiro, será destaque em estações comandadas por ‘chefs’ reconhecidos internacionalmente e que representam nossa gastronomia tradicional como Paulo Machado, Bruna Lopes e Silvio Trujillo, que apresentarão pratos pantaneiros para o público saborear e se deliciar neste grande encontro das comunidades sul-matogrossenses”.

Gastronomia

Para os três dias de evento estão previstas atividades e atrações diversas para os amantes da carne e, como não poderia deixar de ser, os chefs convidados vão apresentar receitas que vão fazer salivar até o mais desligado dos participantes.

Na sexta-feira (5), na Estação Comida de Comitiva, estarão presentes os chefs Paulo Machado e Moacir Sobral, apresentando os sabores incríveis do macarrão de comitiva orgânico. Já no sábado (6), a chef Bruna dos chefs convidados para integrar a estação ABPO-Bio e que atua em Bonito e Bodoquena, tem vasta experiência nos pratos que aliam a mistura de culturas, em especial a fronteiriça, leva ao Festival da Carne o locro, prato feito à base de canjica de milho amarela e carne. Porém, com um toque especial do chef.

“Vou fazer uma receita bem regional, com um locro com dois tipos de carne, sendo o charque e o ossobuco para a retirada do caldo. É um prato delicioso, eu já preparo há alguns anos para turistas de Bonito e Bodoquena, que quando estão em nossa região, querem mais que conhecer o prato, mas viver uma experiência regional e levar isso com eles. Por isso, minha expectativa quanto ao Festival da Carne de MS é a melhor possível, pois, quando pensamos nesse evento não há como desvencilhar a nossa cultura e nossa pecuária”, avalia o chef.

Embaixador do evento, Alê Ciasca traz o famoso e saboroso assado de tiras dianteiro. Presença confirmada também de Peralta BBQ, um dos nomes mais importantes dos eventos do segmento em MS.

Workshop

Outro nome de peso confirmado para o segundo dia do evento (6), é Sebástian Rufino, o Sebá, que tem mais de 17 anos de profissão e viaja o mundo divulgando as tendências e valorizando a tradição local. Sebá traz o workshop “Do Corte ao Fogo”, onde demonstra os cortes tradicionais e triviais de várias proteínas e, para o Festival da Carne de MS, o corte escolhido foi o ovino.

“Vamos fazer cortes tradicionais e triviais de carneiro, desde como cortar, como fazer, preparar para ter um melhor resultado e ao mesmo tempo já demonstramos como assar, com muitas dicas, rendimento de carcaça, opções de pratos, bom aproveitamento na venda, enfim, será um momento bem completo para profissionais ou para quem vai fazer em casa”, explica Sebá.

Por outro lado, para os fãs de hambúrguer, o embaixador Teo Luis prepara o que há de melhor com carne orgânica. Já para os fãs de defumados, o churrasqueiro Ney oferece outra experiência especial durante o festival: o Wagyu + Brisket. A costela de chão não poderia ficar de fora e Jamil Siqueira realiza o preparo desse prato tão esperado e saboroso, acompanhado de mandioca e pimenta biquinho.

Para se obter melhores formas de apreciar as carnes, é importante levar em consideração os acompanhamentos e, por isso, o Festival da Carne de MS traz.

Música Regional

Nos três dias de evento, a música regional será valorizada com shows de Follk4BR e Zezinho e Banda na sexta-feira (5), Vai Quem Qué e Muchileiros no sábado (6), e Grupo Tradição e Filho dos Livres no domingo (7). Nos intervalos, haverá ainda muita música com DJ Chico.

Jerry Espíndola, integrante da Folk4 fala sobre a expectativa de participar do Festival da Carne. “Vai ser um prazer enorme tocar no festival porque vamos nos reencontrar no palco tocando com o FOLK4, dois anos e meio depois do último show, por causa da pandemia. Um projeto de violões e vozes, onde nos encontramos pra tocar nossas composições e músicas que influenciaram nossas carreiras.”

Já no sábado (6), além do samba e da releituras, canções paraguaias e muitas composições autorais. “Tratando-se de um festival que reúne música e gastronomia e representa a pecuária forte e de qualidade da nossa região, temos uma imensa alegria de fazer parte desse grande evento da cultura de nosso Estado”, pontua o vocalista Soria.

“Nossa seleção musical foi escolhida com muito cuidado para que todo o evento se tornasse um momento especial aos participantes. Nosso objetivo é fornecer sempre o melhor ao nosso público, principalmente nesta edição que celebra o aniversário da nossa Capital Morena”, finaliza a organizadora Márcia Marinho.

SERVIÇO: O Festival da Carne de MS será realizado entre os dias 5 e 7 de agosto, das 18h às 22h.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.