Maiara & Maraisa e Ana Castela fazem show hoje na Expogrande

Fim de semana também tem encerramento do projeto Kéxunakoa e aulas de chamamé

A tão esperada Expogrande, que está sendo realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, terá shows de Maiara e Maraisa e Ana Castela hoje (14), a partir das 20h30. As gêmeas mais amadas do mundo sertanejo estarão na Capital, tocando seus maiores sucessos e, em seguida, sobe ao palco a cantora sul-mato-grossense Ana Castela, nascida em Amambai e criada no município de Sete Quedas. A “boiadeira” ficou conhecida por seu hit “Pipoco”, parceria com Chris no Beat e Melody.

No sábado (15), se apresentam Diego e Victor Hugo e o DJ Alok. Os ingressos estão à venda nas barbearias “A Banca” e on-line, pelo site: www.baladapp. com.br.

Outra opção cultural para esta sexta-feira (14), é o projeto Kéxunakoa, que significa “fortalecer a tradição”, e apresentará o resultado das suas oficinas e da restauração do principal muro do Memorial da Cultura Indígena, situado na aldeia urbana Marçal de Souza.

O projeto marca a celebração da herança e cultura dos povos originários do Brasil, e hoje, a partir das 14h, iniciam as apresentações de danças, feira de artesanato e do principal mural de 40 metros. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Se você adora dançar e não dispensa um bom chamamé, aproveite, pois o Instituto Cultural Chamamé de Mato Grosso do Sul está oferecendo aulas de dança chamamé correntino até domingo (16). As aulas são abertas ao público em geral e fazem parte da programação do 3° Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul, que começa hoje, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

O ministrante das aulas é o maestro argentino Juan Carlos Godoy, da cidade de Corrientes capital. As aulas são no espaço Tango Vip, localizado na rua Agnaldo Trouy, 49, Cabreúva. Hoje, começa às 19h e termina às 20:30h, e amanhã (15) é das 17h às 18h30. O valor do investimento para as aulas avulsas é de R$ 55, por pessoa. Para mais informações, entre em contato: (67) 99927-5144.

Confira a agenda cultural desta sexta-feira:

Shopping Campo Grande

Sexta é dia de Quintal Sesc, no shopping Campo Grande, a partir das 18h, com contação de histórias da Batucando, apresentação de teatro com Trupe Guavira, às 19h, e show musical com Sandim, que leva muito reggae, MPB, rock e samba, às 20h. A atração fica no estacionamento da loja Riachuelo. A alimentação e bebida ficam por conta dos foodtrucks, Turma da Mary, Baila Burgers Grill, Choripan, Mistura Veg e Barraca do Pastel, além do Chopp Germânia e drinks e bebidas do Bier Time.

O Quintal conta ainda com parceria da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), com feira de orgânicos da Horta Bom Progresso, Zitros alimentos naturais e à base de limão, Saboratta doces em potes, além de conservas e o coletivo de mulheres artesãs Delas.

E quem continua na praça central do shopping é a Expo Índia, com produtos que têm preços acessíveis, típicos de países como Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano.

Shopping Bosque dos Ipês

Hoje (14), a atração do shopping Bosque dos Ipês é o “Museu das Ilusões”. Com ótima circulação e acessibilidade, a exposição é uma boa dica para se divertir e descontrair, seja a dois, em família, com amigos e até excursões de turismo e estudo do meio para as escolas.

O museu funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h, em frente à praça central do shopping. Os ingressos estão à venda na bilheteria e on-line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Norte Sul Plaza

Está acontecendo o 2º Open de Badminton, durante o horário de funcionamento do shopping Norte Sul Plaza, na praça de eventos, em frente às lojas Renner e Sertão. A modalidade esportiva é praticada entre adversários que utilizam raquetes para rebater uma peteca. E se você não dispensa um bom filme, aproveite, pois sexta é dia da promoção “Todos Pagam Meia na Cinépolis”.

Para os amantes de jogos e tabuleiros, eles estão disponíveis, das 15h às 20h, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E continuam em exposição as obras de Jorapimo, em frente à Sertão e a ExpoNorte, do coletivo de artesãos Artems (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), no corredor em frente à Casas Bahia. E para a criançada que adora uma diversão, todos os dias têm passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Magazine Luiza e Slimeria, em frente à loja Ri Happy.

Sesc Cultura

Hoje, a partir das 19h tem Sesc Encena, com o espetáculo “Das coisas não ditas”, apresentado por Irineu Junior, no Sesc Cultura. A apresentação será na sala de música e é gratuita. O Sesc Cultura fica na avenida Afonso Pena, 2.270.

Projeto Kéxunakoa

Hoje se encerram as atividades do projeto “Kéxunakoa”, que realizou uma restauração nos muros da aldeia urbana Marçal de Souza, por meio do grafitti.

Os artistas Alice Hellmann e Caio Mendes foram os responsáveis pela restauração dos murais. O resultado da revitalização do mural principal será apresentado hoje, das 14h às 21h, no Memorial da Cultura Indígena, localizado na rua Galdino Pataxó, 131, Tiradentes.

No evento, terão diversas apresentações de danças, orquestras, feira de artesanato e comidas típicas.

Aulas de dança chamamé

O Instituto Cultural Chamamé MS está oferecendo aulas de dança chamamé correntino hoje, das 19h às 20:30, no espaço Tango Vip, localizado na rua Agnaldo Trouy, 49, Cabreúva. As aulas começaram nessa quinta (13), e vão até amanhã (15). O valor do investimento para a aula avulsa é de R$ 55, por pessoa. Para mais informações, entre em contato: (67) 99927-5144.

Expogrande Hoje tem show de Maiara e Maraisa e Ana Castela, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Para comprar os ingressos presencialmente, é só ir até uma das barbearias “A Banca” e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: