Luan Santana e Juliette vivem affair? Vem entender essa história!

Na noite da última terça-feira, 10 de agosto, Juliette e Luan Santana participaram de uma live de uma marca de departamentos e criou-se o rumor de que eles estariam vivendo um affair na vida pessoal.

Tudo começou quando, em uma brincadeira de perguntas e respostas, Luan foi questionado se estava ficando com alguém e surpreendeu dizendo que sim. Provocando, Luan Santana ficou olhando fixamente para Juliette por alguns segundos, e os fãs foram à loucura com a possibilidade de o affair do cantor ser Juliette.

“Eu na vida sou a Luisa tentando decifrar os olhares do Luan e da Juliette”, disse uma internauta.

“Luan e Juliette de mãozinhas dadas, que fofos”, se derreteu outras.