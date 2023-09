Livro regional é indicado para o Vestibular da UFMS

‘Fiandeira’, da escritora Raquel Naveira, foi incluído na lista de leituras obrigatórias

O livro “Fiandeira”, da autora sul-mato-grossense Raquel Naveira, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), foi indicado, neste ano, como leitura obrigatória para o vestibular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que será realizado nos dias 3 e 10 de dezembro, nos 10 municípios do Estado onde a UFMS tem câmpus. A obra foi originalmente editada em 1992, mas ganhou nova edição pela Life Editora e será relançada neste sábado (2), a partir das 16h, na cafeteria Doce Grão.

“Esse livro é de 1992, tem 31 anos e desde que foi concebido sempre foi um livro muito emblemático da minha carreira, que tem uma ideia principal do meu fazer poético, que é ser fiandeira. Ter essa obra escolhida como leitura obrigatória é, para mim, um orgulho, mas é um orgulho que não é soberba, é uma alegria de ver meu livro nesse patamar e sendo lido por tantos alunos. É a consequência de uma vida dedicada à literatura, ao magistério”, resume Raquel Naveira.

“Fiandeira” foi escolhido ao lado de grandes obras da literatura brasileira: “I-Juca- -Pirama”, de Gonçalves Dias, “Contos Fluminenses”, de Machado de Assis, “Primeiras Estórias”, de João Guimarães Rosa, “Úrsula”, de Maria Firmina dos Reis, e “Água Funda”, de Ruth Guimarães. Para Raquel Naveira, estar ao lado desses nomes conceituados da literatura brasileira é motivo de muita felicidade. “Gonçalves Dias lançou as bases do Indianismo brasileiro. Machado de Assis, o fundador da ABL, é considerado o maior escritor brasileiro. Guimarães Rosa foi o criador da epopeia ‘Grande Sertão: Veredas’. Já Maria Firmina e Ruth Guimarães são duas representantes da literatura negra no romance e também no folclore. Todos nós tecemos os fios de nossas existências por meio da resistência da palavra”, comenta a autora.

Sobre a temática abordada no livro, a autora explica que a fiandeira faz referência às moiras da mitologia grega, que fiam e cortam o fio da existência humana, e à mulher fiandeira da Revolução Industrial, que fez a revolução acontecer nas fábricas. “A escrita é uma espécie de trabalho da arte de bordar, então quando o livro tem esse nome ele está trazendo todas essas questões da tecitura, e a própria palavra ‘texto’ vem de ‘tecido’”, detalha. É uma obra híbrida, que mistura prosa e poesia, em que a autora busca “a gênese do fazer poético”. “Eu faço uma análise literária e mostro para o leitor o lado avesso dos poemas, abro esse processo do que leva um escritor a escrever”, completa.

Para Valter Jeronymo, editor responsável da Life Editora, é importantíssimo que a UFMS tenha esse olhar de valorização do escritor sul- -mato-grossense. “Para nós, da Life, é uma honra fazer a segunda edição desse livro, primeiro pela importância da Raquel Naveira, um nome muito conhecido aqui, em Mato Grosso do Sul, e fora do Estado, e também para poder atender a todos os estudantes que lerão o livro e terão em mãos uma obra totalmente reformulada e modernizada editorialmente”, afirma.

Sobre a autora

Raquel Naveira é escritora, poetisa e professora, além de colunista semanal no jornal O Estado. Formada em direito e letras pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), mestre em comunicação e letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutora em língua e literatura francesas pela Universidade de Nancy (França). É titular da cadeira nº 8 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) e membro de diversas outras entidades literárias.

Lecionou em escolas e universidades por cerca de 40 anos e tem mais de 30 livros publicados.

Serviço: A segunda edição do livro “Fiandeira”, da escritora Raquel Naveira, publicado pela Life Editora, será lançada neste sábado, dia 2 de setembro, das 16 às 19 horas, na Doce Grão Cafeteria e Doceria, que fica na Av. Bom Pastor, 578, Vilas Boas. Entrada gratuita. A obra também pode ser adquirida pelo site da Life Editora (lifeeditora.com. br/loja/produto/fiandeira), na Amazon e na livraria Leitura do shopping Campo Grande.

