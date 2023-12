Com atrações de dança, teatro, Parque das Nações recebe Mostra Cerrado Abierto

Neste fim de semana, acontece a 4ª edição da Mostra Cerrado Abierto, em Campo Grande. Com o tema “Fazendo Arte com Crianças, de Ontem, de Hoje e de Amanhã”, o evento apresenta uma série de espetáculos que visa a conexão entre manifestações artísticas em relação com crianças, adultos e a natureza. Sentar no chão, sentir o ar puro e aproveitar espetáculos é o convite do evento, que iniciou na sexta-feira (1º), e segue com uma programação extensa para o todo o fim de semana, com atrações realizadas em diversos pontos do Parque das Nações Indígenas. Com espetáculos de dança, teatro e performances, as apresentações envolvem todas as idades, sendo um entretenimento divertido e educativo para as crianças, enquanto propõe aos tutores conscientizá-los sobre a importância artística e sensibilizá-los, conectando os adultos em um momento de interação e lazer na natureza.

“Propomos fazer arte com crianças de todas as idades. A ideia é despertar a criança em cada um, seja assistindo aos espetáculos, observando as crianças se divertirem, participando das atividades lúdicas/oficinas propostas pelos artistas ou, simplesmente, interagindo com a natureza, coletivamente”, destaca a produtora cultural e uma das idealizadoras do evento, Renata Wilwerth Leoni.

A mostra é gratuita e possui espetáculos em diversos horários, com início previsto das 9h às 16h30. O ponto de encontro é a entrada “Kadiweu”, localizada ao lado do Marco – Museu de Arte Contemporânea. A mostra é uma iniciativa do Coletivo Arado Cultural com incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais – FMIC/2021, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). E tem apoio cultural do Sesc Fecomércio de MS.

Foi a partir dos dizeres de Conceição do Bugres – Tudo é da natureza do mundo – que a Mostra Cerrado Abierto foi idealizada. Assim como Conceição, artista sul-mato- -grossense que confeccionou esculturas em madeira por mais de 30 anos, os famosos bugrinhos, o evento proposto é um convite para uma pausa, em troca tardes de conexão com a natureza por meio das artes. “Nesta edição, a importância da arte está voltada para a formação de pessoas mais sensíveis e conscientes de seu papel na conservação da natureza, visto que os espetáculos e demais atividades tratam dos temas fauna, flora, meio ambiente e povos originários”, ressalta a organizadora.

Dispondo de uma programação diversificada, Renata ressalta que as atrações, além propiciar tardes de lazer e tranquilidade, são também meios de interação entre culturas, já que as apresentações envolvem grupos locais, nacionais e internacionais.

“Cerrado Abierto foi pensado com o intuito de conhecer e fazer conhecer o local, o Estado de Mato Grosso do Sul, e a cidade de Campo Grande, e de promover diálogos entre as produções das fronteiras, por meio de apresentações de espetáculos e atividades correlatas, de diferentes localidades”, destaca.

Fernanda Kunzler, atriz no espetáculo “Navegantes”, uma das atrações que compõem o evento, destaca a importância da mostra em resgatar o ser brincante que há no adulto, enquanto propõe experiências lúdicas e criativas para o público infantil. Além de uma vivência singular e construtiva para os artistas.

“O evento é fundamental, não só para Campo Grande, para todos os cantos do mundo. Traz apresentações diversas e trabalha com um tempo imprescindível: a criança de ontem, hoje e amanhã. Toca no imaginário e na sensibilidade das pessoas no momento em que coloca adultos na experiência da criança de ontem… Particularmente, me sinto lisonjeada por compor um projeto como este! Estamos muito gratos(as) por fazer parte desta rica programação. E o público pode esperar espetáculos cheios de desafios, brincadeiras… e da constatação de uma realidade que hora choca e que sabemos que existe, porém, nem sempre paramos para refletir”, pontua Fernanda.

A mostra “Cerrado Abierto” é uma realização da Arado Cultural, uma produtora de arte sul-mato-grossense. Desde 2016, o Cerrado Abierto vem sendo um evento de destaque, promovido pela Associação Arado Cultural em Campo Grande. Com três edições já realizadas, nos anos de 2016, 2018 e 2021, todas no Parque das Nações Indígenas, o evento busca criar conexões não apenas entre as fronteiras dos Estados do Cerrado brasileiro, mas também com países sul-americanos e ibero- -americanos.

“O Cerrado Abierto é uma iniciativa incrível de conexão da arte com todas as idades e a natureza. O Sesc MS apoia essa proposta, com o objetivo de ampliar a programação do projeto, além de acreditar na potencialidade da arte, como uma forma de impacto positivo no desenvolvimento de uma sociedade melhor”, pontua Andreia Gomes, gerente do Sesc Cultura.

A cada edição, uma temática é explorada, sempre visando enriquecer o entrelaçamento de culturas e ideias. Dança, teatro, música, contação de histórias, oficinas e outras atividades lúdicas aconteceram em meio à vegetação do Cerrado.

