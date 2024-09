Livro desafia fronteiras entre o real e o imaginário durante a Guerra do Paraguai

Com projeto gráfico artesanal, “Eles Vieram Com o Amanhecer” convida o leitor a se tornar parte da história

Nesta sexta-feira (20) a escritora Tânia Souza lança o livro, “Eles Vieram Com o Amanhecer”. A obra, publicada pela Avuá Edições, convida o leitor a uma experiência sensorial e narrativa única. Em um conto epistolar ambientado no período da Guerra do Paraguai, um tenente narra, em carta ao Visconde de Taunay, os horrores da guerra e os dilemas que enfrentou. A trama, que flerta com o fantástico, explora as fronteiras entre o real e o imaginário, transformando o leitor em confidente de uma correspondência perdida no tempo.

O projeto gráfico é inovador e minucioso, que busca oferecer uma experiência imersiva a quem lê. Cada exemplar foi artesanalmente envelhecido, com páginas que parecem saídas de outra época. Assinado por Fabio Quill e Mayara Dempsey, o projeto gráfico foi pensado para potencializar a experiência sensorial do leitor. Ao tocar o livro, percebe-se a textura do papel, o envelhecimento feito à mão, o som sutil das páginas desgastadas, e até mesmo um toque de poeira fictícia nas bordas do envelope que acompanha a obra.

“A ideia era que o livro não fosse apenas lido, mas sentido. Queríamos criar algo que o leitor pudesse tocar e que o transportasse no tempo, como se ele mesmo estivesse recebendo aquela carta, e não o Visconde de Taunay,” explica Mayara Dempsey, uma das responsáveis pela concepção gráfica. Segundo ela, o processo criativo foi meticuloso: “Levamos meses para finalizar cada detalhe. O logo da editora, por exemplo, foi inspirado em selos antigos e colado à mão em cada exemplar. Também fizemos um carimbo dos Correios que simula o original, tudo para criar uma atmosfera de imersão total.”

A escolha do formato epistolar, ou seja, em cartas, não foi apenas um artifício literário, mas parte de uma proposta maior de resgatar a importância da correspondência como meio de registro histórico e memória. “A carta é um dispositivo literário que carrega uma força narrativa muito grande. Ela tem algo de íntimo, de revelador, e essa foi a chave para a construção do enredo. Queríamos que o leitor se sentisse dentro desse universo, que não fosse apenas um observador, mas um participante da história,” pontua Tânia Souza, autora do livro. Segundo ela, o objetivo era criar uma narrativa densa e ao mesmo tempo inovadora dentro do gênero do terror, sem cair em clichês.

O livro também traz inúmeras referências culturais e históricas, como a participação dos Guaicurus, e ícones regionais como o poncho e o berrante. Essas inserções enriquecem o contexto da obra, transportando o leitor para o cenário da guerra enquanto oferece um mergulho nas tradições do Mato Grosso do Sul.

“Desde o início, quando lemos o texto original, sabíamos que ele seria perfeito para ser publicado pela Avuá. A escrita da Tânia é muito precisa, e ao mesmo tempo carregada de significados, algo que faz toda a diferença,” afirma Fabio Quill, editor da Avuá Edições. “Queríamos criar algo diferente, que fizesse jus à força do texto e que ao mesmo tempo fugisse do convencional. Foi um desafio, mas o resultado é algo que realmente nos orgulha.”

A Avuá Edições, com este lançamento, consolida seu compromisso com a criação de projetos editoriais únicos e personalizados. O selo, que completa um ano e meio de existência, já lançou obras como “A Ausente Ordem das Coisas” (2023) e “Quebra Torto de Bolso” (2024), sempre prezando por um cuidado artesanal que reflete tanto a essência do livro quanto a trajetória dos autores.

Sobre a colaboração com Tânia Souza, Mayara ressalta ainda a importância de pensar não apenas no lançamento de um livro, mas no desenvolvimento de uma carreira literária. “A Tânia já tem mais de sete livros publicados, mas o objetivo com ‘Eles Vieram Com o Amanhecer’ é elevar ainda mais sua trajetória. Queremos que este trabalho se destaque dos anteriores e abra portas para novas oportunidades. Estamos construindo uma parceria de longo prazo, que vai além da simples publicação de uma obra.”

O lançamento de “Eles Vieram Com o Amanhecer” acontece no dia 20 de setembro, às 19h, no Jardim Secreto Bar, localizado na Rua Amazonas, 451, bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O livro estará à venda por R$ 39,00, e também poderá ser adquirido no site da Avuá Edições. Para os leitores de Campo Grande, existe a possibilidade de retirada gratuita na sede da editora, mediante agendamento prévio por e-mail. Além disso, a Avuá realiza envios para todo o Brasil com frete fixo de R$ 15,00.

Para saber mais sobre o lançamento e outras obras da Avuá Edições, acesse www.instagram.com/avuaedicoes.

O lançamento do livro “Eles Vieram Com o Amanhecer”, de Tânia Souza será nesta sexta-feira (20), a partir das 19h no Jardim Secreto Bar, localizado na Amazonas, 451, bairro Monte Castelo. O evento é gratuito e aberto ao público.

