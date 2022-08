Lívia Tosta dá dicas sobre maquiagem leve e rápida

Muitas vezes achamos que precisamos de uma grande quantidade de produtos e diversos itens para que a maquiagem se destaque e realmente faça a diferença. Mas no #Comecelinda deste sábado (13), Lívia Tosta dá dicas de como uma maquiagem leve também pode fazer a diferença.

A proposta de hoje é mostrar a diferença que a maquiagem leve traz no nosso rosto. Em um dos lados do rosto ela não aplica a maquiagem; no outro ela inicia com a pela, aplicando somente um corretivo em áreas que precisam como olheiras e manchas, e espalha o produto para o resta do rosto, sem reaplicar.

Após isso, corrige levemente as sobrancelhas e aplica máscara de cílios. No fim aplica um batom mais claro e utilizando o mesmo produto aplica uma pequena quantidade nas bochechas, o que serve como blush e traz um ar mais natural a maquiagem.