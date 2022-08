“Lightyear” é um Spinn-off de “Toy Story”: veja as diferenças entre ambos

Lightyear, novo filme da Disney e Pixar, chegou ontem (3) exclusivamente no Disney+. A animação é uma aventura que acompanha o lendário patrulheiro espacial após ser abandonado no planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, T’Kani Prime, ao lado de sua comandante e sua equipe.

Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, um grupo de recrutas ambiciosos e o encantador gato-robô de companhia, Sox, se juntam ao herói. Para complicar a situação, Zurg, uma presença imponente, e seu exército de robôs impiedosos chegam no planeta com um compromisso misterioso.

O personagem foi criado em 1995 para o filme “Toy Story” da Pixar Animation Studios. A produção apresentou Buzz Lightyear como o novíssimo e requisitado brinquedo do Andy, que se apaixona pelo astronauta após assistir ao filme do herói.

Vinte e um anos depois, o diretor Angus MacLane se perguntava: Qual filme fez Andy implorar por um sofisticado brinquedo com lasers, golpes de caratê e asas espaciais aerodinâmicas? “Lightyear é o filme que Andy, seus amigos e provavelmente o mundo inteiro viram na época”, conta o diretor sobre o novo filme da Disney e Pixar, em exibição nos cinemas.

Sendo assim, “Lightyear” não apresenta os brinquedos favoritos que estão presentes em “Toy Story”, como: Woody, Rex, Sling, Jesse, Bala no Alvo, Senhor Cabeça de Batata, entre outros, já que é o filme que Andy assistiu quando criança. A nova produção é um spin-off (história derivada) de “Toy Story”, girando em torno da história de origem do patrulheiro espacial e apresentando novos personagens que também vão cativar o coração das pessoas, como SOX, Alisha Hawthorne, Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel, em uma aventura cósmica e emocionante no espaço. “Lightyear” está disponível exclusivamente no Disney+ .

Sobre Disney +

Disney + é o serviço de streaming por assinatura para filmes, séries e outros conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED), Disney + está disponível para dispositivos conectados à Internet e oferece a todos os públicos uma programação sem anúncios com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action e curtas-metragens.

Proporcionando acesso sem precedentes à incrível biblioteca de entretenimento de cinema e televisão da Disney, é também a plataforma de streaming para exibição exclusiva dos últimos lançamentos de filmes do The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço e sobre o Combo+, a oferta comercial permanente que disponibiliza a contratação do Disney+ e Star+, plataformas independentes entre si, a um preço único e atrativo que dá acesso à mais ampla oferta de streaming com entretenimento para todas as idades.

