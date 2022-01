Leifert e esposa recebem apoio de famosos após revelar câncer da filha

“No comecinho de outubro do ano passado a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma”, iniciou Tiago.

Não demorou famosos começaram a mandar mensagens de apoio ao casal no feed de comentários. “Forças e parabéns pela coragem de compartilhar. Estarei em oração pela filha de vocês”, escreveu Pyong Lee, ex-participante do “BBB”.

“Todo nosso amor”, comentou Lulu Santos. “Já deu certo. Energia boa demais, de muita gente que gosta de vocês”, pontuou Maurício Meirelles. “Muito amor para essa família linda. Vai dar tudo certo!”, disse Mariana Rios.

